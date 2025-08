«Hemos perdido la empatía»: Los israelíes, mal informados sobre situación en Gaza

Autocensura, patriotismo, apoyo a las operaciones militares: con raras excepciones, los medios israelíes presentan la narrativa que los lectores y espectadores quieren escuchar sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. Y esto da a los israelíes una perspectiva diferente del resto del mundo sobre la situación en el enclave palestino.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoce que la situación humanitaria en Gaza es dramática, pero solo en entrevistas en inglés. Los israelíes realmente no tienen acceso a las imágenes de Gaza, excepto los lectores del diario opositor Haaretz, que ha estado documentando la situación real de los habitantes de Gaza todos los días en las últimas semanas.

La mayoría de los israelíes, como explica el caricaturista Michel Kichka de Cartooning for Peace, realmente no quieren ver lo que está sucediendo en el enclave palestino: «Los israelíes todavía están en el trauma del 7 de octubre. No lo superamos. Y creo que hemos perdido esta empatía que podríamos haber tenido en otras circunstancias, hacia aquellos que no están involucrados, que no son Hamás. Y que son víctimas de Hamás en Gaza».

Censura y autocensura

Los periodistas israelíes van a Gaza, pero solo en compañía del ejército israelí, que dicta los ángulos de lo que pueden ver. En los televisores, los comentaristas que hablan de hambruna, crímenes de guerra y especialmente genocidio son rápidamente puestos en su sitio. En algunas redacciones, la autocensura se practica con el pretexto de que los espectadores no quieren ver estas imágenes.

En el espacio público, y especialmente durante las manifestaciones semanales, la policía interviene sistemáticamente contra quienes muestran fotos de niños hambrientos de Gaza. Y esto explica la incomprensión en Israel de las reacciones contra la política israelí, en Europa, pero cada vez más también en Estados Unidos.