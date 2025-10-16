Henry Molina: “La reforma judicial no es un simple gesto, sino un proceso sostenido»

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, aseguró que los avances en la Judicatura evidencian que la reforma judicial no es un simple gesto, sino un proceso sostenido que requiere continuidad para consolidar sus transformaciones.

Henry Molina hizo sus planteamientos este jueves durante la XXXVI juramentación de abogados (as), cuya versión que estuvo dedicada al jurista Pablo Garrido Medina, en la que aseguró que los profesionales del derecho juegan un papel insustituible como aliados de la justicia y del Estado de Derecho.

Puede leer: Cumbre de Naciones por la Paz: líderes globales se reúnen en República Dominicana para la reconciliación

Asimismo, informó que más del 80% de los tribunales están al día, la mora estructural en la Suprema Corte ha sido eliminada y miles de ciudadanos (as) acceden a servicios digitales que facilitan el ejercicio de sus derechos.

“Este juramento no es solo una celebración personal, es también un compromiso con la institucionalidad y con la democracia; cada uno de ustedes será parte de un pacto colectivo que sostiene la convivencia y la paz social. La abogacía tiene la capacidad de transformar vidas, y la responsabilidad de hacerlo con dignidad, con transparencia y con un profundo respeto por los principios constitucionales que rigen nuestra sociedad”, afirmó el juez presidente, durante su discurso en la Sala Augusta de la SCJ.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) exhortó a los 1,353 nuevos abogados (as), 726 mujeres y 627 hombres, a estar a la altura de los retos que afrontarán, así como dar pasos firmes que contribuyan a consolidar una justicia más accesible, eficiente y confiable.

“En sus manos está la posibilidad de continuar construyendo un sistema de justicia que responda con dignidad y confianza a la ciudadanía”, afirmó Henry Molina.

El juez presidente de la SCJ destacó el protagonismo activo de don Pablo Garrido en la primera ola de reformas judiciales impulsada bajo el liderazgo del juez presidente Jorge Subero Isa, tanto en la administración de la Suprema Corte de Justicia y, de manera especial, en la organización de la Carrera Judicial, por realizar allí importantes aportes con visión y constancia a la construcción de una nueva institucionalidad.

“Con su trabajo ayudó a cimentar la profesionalización de la judicatura, estableciendo procesos transparentes y estables que fortalecieron la confianza en el sistema. Fue, sin duda, uno de los arquitectos silenciosos de esa transformación histórica”, afirmó el Juez presidente.