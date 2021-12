Henry Santos no sabe qué pasó con Romeo en concierto de Bad Bunny. El exintegrante de la agrupación de bachata «Aventura», Henry Santos, dijo este jueves durante una entrevista en el programa Alofoke Radio Show de la emisora homónima que al día de hoy no sabe por qué Romeo Santos subió solo a la tarima en el reciente concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

El cantante y bailarín dominicano, se refirió al tema al ser abordado por el comunicador, Santiago Matías (Alofoke), quien dijo que el reguetonero puertorriqueño, Bad Bunny, invitó al grupo «Aventura» a su reciente concierto celebrado en Puerto Rico para luego cuestionar por qué solo subió a tarima Romeo Santos.

«En ese caso si hay un gran misterio, estábamos listos para salir a tarima como grupo, y de pronto Anthony no estaba con nosotros, estaba en otro lugar, y en realidad no sé cómo se manejó esa parte».

Admite que todos están conscientes de que Romeo tiene un equipo de trabajo aparte y más grande que el resto. «A él su equipo de trabajo lo llevó por otro lado y nosotros estábamos en backstage en nuestro carrito para subir a tarima, y cuando veo que no nos traen el micrófono, yo empiezo a dudar, sin saber dónde estuvo el fallo», comentó.

Agregó, «Cuando yo vi que Romeo comenzó a cantar yo hice lo lógico, agarré y me fui, porque yo dije, sí nos invitaron a todos, estábamos supuestamente ahí para cantar en tarima, y la canción comenzó y él es el único que está en tarima, lo más lógico es retirarme, lo que yo no sé es quién manejó esa parte, al punto de hoy no he recibido una respuesta de lo sucedido´.

Sin embargo, Henry Santos dijo que luego Romeo le manifestó que «No entendió que sucedió».

Ante la interrogante del Dotol Nastra sobre quién convoca a los chicos cuando hay conciertos y eventos juntos, Henry comenta que Romeo le contacta directamente, si las agendas de trabajo no chocan suelen ponerse de acuerdo.