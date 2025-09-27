Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

De izquierda a derecha, Millizen Uribe conductora del programa Migrantes y Siquio Ng de la Rosa, descendiente chino

En la memoria colectiva de República Dominicana, la presencia china ha ido tejiendo una historia rica y compleja desde mediados del siglo XIX.

Según Rosa Ng, descendiente de inmigrantes chinos, la documentación más antigua que se tiene data de 1864, cuando llegó a la isla el primer chino registrado. Curiosamente, este pionero venía desde Cuba, y lo trasladaban preso hacia Puerto Rico.

La escritora Mukien Sang, en una entrevista para el programa Migrantes conducido por la periodista Millizen Uribe, relata que una gran ola migratoria china arribó en el siglo XX, impulsada por las guerras y la miseria que azotaban China en esa época.

«Creo que la primera generación que vino a República Dominicana sufrió mucho, pisoteo moral», explicó, señalando que esos primeros migrantes enfrentaron grandes desafíos y exclusión social.

Sin embargo, la percepción cambió en la década de los 80, cuando llegaron chinos con mayores recursos económicos.

Mukien Sang destaca que su padre fue un ejemplo de esta transformación, habiendo trabajado en diversos sectores primero en Santo Domingo y luego en Santiago, y convirtiéndose en el primer chino en ingresar al Club Rotario, un espacio de prestigio social.

Por su parte, Siquio Ng de la Rosa comparte vivencias personales que reflejan la convivencia cultural en hogares de inmigrantes chinos.

«Mi mamá dirigía una tienda china, y mi papá tenía una fonda. Mi papá me acercaba a la sociedad dominicana», comenta.

Resalta la mentalidad progresista de su padre y cómo en su infancia alternaba entre la comida dominicana al mediodía y la comida china en el negocio familiar.

Un poco de la historia china

Con más de cinco mil años de historia documentada, China se posiciona como una de las civilizaciones más antiguas y complejas del planeta. Desde sus primeras dinastías hasta su papel actual como potencia global, el país asiático ha dejado una huella profunda en la cultura, la tecnología y la política mundial.

Los primeros vestigios de civilización en territorio chino se remontan a más de 10,000 años, con el desarrollo de la agricultura en las regiones del río Amarillo. Posteriormente, dinastías como la Xia, Shang y Zhou sentaron las bases de la escritura, la filosofía y la organización estatal.

En el año 221 a.C., la dinastía Qin logró unificar el territorio chino, dando inicio al imperio. Fue en esta etapa que se comenzó la construcción de la Gran Muralla, símbolo de defensa y unidad. Más adelante, la dinastía Han expandió las fronteras y abrió la Ruta de la Seda, conectando China con Europa y Medio Oriente.

Durante la Edad Media, dinastías como la Tang y la Song impulsaron el arte, la ciencia y el comercio. La llegada de los mongoles con la dinastía Yuan y luego el esplendor arquitectónico de la dinastía Ming marcaron momentos clave en la evolución imperial.

El último capítulo del sistema dinástico llegó con la dinastía Qing, que gobernó hasta 1911, cuando se proclamó la República de China.

En 1949, tras una guerra civil, se fundó la República Popular China bajo el liderazgo comunista, iniciando una nueva era marcada por profundas reformas, como la Revolución Cultural y la apertura económica de las últimas décadas.