Hermana de Rubby Pérez documenta su última noche con el artista: «Fue un regalo del cielo»

La hermana del querido merenguero Rubby Pérez —quien lamentablemente falleció en la tragedia del Jet Set que dejó más de 200 muertos— compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde recordó la última noche que vivió junto a él, describiéndola como “un regalo del cielo”.

Lidia Pérez, pastora y diputada por Puerto Plata, revivió el cumpleaños número 15 de su sobrina Ana Beatriz, celebración en la que disfrutó por última vez de su hermano.

“Hace apenas un mes celebrábamos los 15 de Ana. Pasé toda la noche contigo. Te di besos en la calva, nos reímos, cantamos juntos. Esa noche fue un regalo del cielo, sin saber que sería la última vez que compartiríamos en este lado de la eternidad”, expresó en Instagram.

La publicación estuvo acompañada de una foto de ambos sonriendo, junto a recuerdos de la velada que, según explicó, se han convertido en un refugio en medio del duelo.

Rubby Pérez

“Hoy miro esta foto y me aferro a esa sonrisa, a ese abrazo, a esa conversación que Dios me permitió tener contigo. Aunque el dolor me atraviesa, sé que la muerte no tiene la última palabra. Robertico, mi hermano querido, descansas en los brazos del Padre, y eso me da paz”, escribió.

Lidia concluyó su mensaje asegurando que mantiene la esperanza del reencuentro eterno:

“Nos volveremos a ver, donde ya no habrá llanto, ni muerte, ni despedidas. Te voy a extrañar todos los días de mi vida, Robertico.”

