Hermano de Yuniol Ramírez tras absolución de Manuel Rivas: «Eso fue un disparate desde el principio»

Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de absolver de toda responsabilidad penal al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, en el caso del asesinato del catedrático y abogado Yuniol Ramírez, su hermano, Ramón Ramírez, cuestionó el fallo y acusó al tribunal de favorecer al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Son del PLD toditos, ellos hicieron lo que tenían que hacer: exculpar de toda responsabilidad a su compañero del PLD”, denunció Ramírez.

Manuel Rivas es custodiado por las autoridades. Foto/Periódico HOY / Osi Méndez

El hermano de la víctima también cuestionó la forma en que se manejó el caso desde el inicio. “Eso fue un disparate desde el principio. Lo sometieron por violación a la Ley 340 sabiendo todo lo que pasó y su implicación en la muerte de Yuniol. Ellos fue que dirigieron todo ahí, eso da asco”, expresó.

Jurista defiende la decisión de la Suprema

Por su parte, el jurista Daniel Lapaix sostuvo que la absolución fue jurídicamente correcta, ya que se basó en una ley derogada. “No había ley para condenarlo. La Suprema, desde el punto de vista del derecho, lo hizo bien. Le mandó un mensaje a los demás tribunales de que con una ley derogada no se puede condenar a nadie”, explicó.

Yuniol Ramírez. Fuente externa.

Lapaix también consideró que el expediente estuvo mal elaborado, aunque por razones distintas a las señaladas por Ramón Ramírez. “En esa muerte hubo disparos, lo tiraron a un río, lo amordazaron, y una sola persona no puede ejecutar una logística criminal así. Ese entramado no lo puede hacer una sola persona, por lo que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo”, señaló.

Mientras tanto, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional determinó que la absolución de Rivas se debió a la falta de pruebas sobre los supuestos hechos de corrupción que se le imputaban y a que las acusaciones no constituían ilícitos penales.