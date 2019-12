Hermetismo rodea muerte de escritora británica en Valverde

Es poco lo que se sabe todavía sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la abogada y escritora británica Lindsay Peta de Féliz, de 64 años. Ayer, un día después de que su cadáver fuera hallado sepultado en una zona boscosa cerca de su vivienda, tampoco se sabía nada sobre el velatorio.

La extranjera vivía sola con su esposo, el abogado y dirigente político Danilo Féliz Torres, de 50 años, con quien compartía una casa de dos niveles, color crema, y custodiada por cinco perros de raza (pitbull, danés y pastor alemán) y un lobo, así como con la compañía de al menos 10 gatos.

La dama poseía la ciudadanía dominicana antes de mudarse a Cacique, donde tenía cerca de 10 años residiendo con su esposo. Antes vivían en Cabarete, Puerto Plata; en Esperanza, Valverde, y en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. Trascendió que Féliz había sido en una ocasión candidato a alcalde de Juan Dolio por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En Cacique muchos veían que a veces la dama visitaba el centro del pueblo para comprar combustibles y productos comestibles. Pocas veces, sin embargo, se le observaba compartiendo con los vecinos del barrio.

Según versiones recogidas en el pueblo, Lindsay había sido asaltada en su casa en febrero de este año pero supuestamente retiró la denuncia para evitar represalias. Los vecinos dijeron que nunca escucharon ruidos de peleas.

“Estamos consternado con esta noticia porque es la primera vez que pasa algo así en esta comunidad. No tenemos idea que pasó, ya que no teníamos conversación con ella, porque ella no visitaba a nadie”, dijo Arelis Genao, quien vive a pocos metros de la casa de la mujer asesinada.

Por su lado, el comerciante Rubén Cruz, explicó que Lindsay llegó a visitar su negocio, un pequeño establecimiento ubicado en la avenida principal de Cacique. “Ella venía y compraba, pero nunca supimos nada más. Solo sabíamos que era extranjera”, dijo.

Peta fue encontrada por la unidad canina de la Defensa Civil de Mao, Valverde, y la Policía. Se presume que la mataron su esposo, un hijo de él, Dani Alberto Féliz Martínez, de 29; y otro hombre llamado Aquilino Rosario Sánchez, de 37, quienes están detenidos. La Policía presume son los responsable del hecho.

Negocio del Sanky Panky. En Cacique también hay versiones de que Peta de Féliz y su esposo Féliz Torres hacían negocio con los “Sanky Panky”, a quienes supuestamente les traían mujeres desde Gran Bretaña para casarse. Además en el pueblo se dice que Féliz llevaba algunos casos complejos en su condición de abogado en los tribunales de Puerto Plata, mientras que la dama también prestaba servicios para algunas agencias de noticias internacionales traduciendo materiales informativos.

Animales solos. Desde el jueves los perros y gatos de la pareja de esposos están solos y con hambre. Los ladridos de los cachorros molestan a los vecinos, quienes piden a las autoridades permitirles llevarles comida, ya que en la vivienda hay un cordón de la Policía que prohíbe cualquier acceso por el proceso de investigación que se realiza.

Hallazgo

El cuerpo de Peta de Féliz fue encontrado enterrado a dos pies de profundidad en una zona boscosa, envuelta en fundas plásticas negras, dos de alimentos para perros y una sábana amarilla. La cabeza estaba en otra funda negra con cinta adhesiva presionándole el cuello. Examinado el cadáver por la médico legista de Valverde, Yosenia Gregorio, certificó que falleció a consecuencia de insuficiencia respiratoria por compresión de las venas del cuello. Las fundas de alimento coinciden con otras encontradas en la casa.