¡Hermosa inauguración Juegos Banco Central! Valdez Albizu cita beneficios de hacer deportes

  • JOSÉ CÁCERES
La pesista dominicana, Beatriz Pirón, realiza una alzada para dejar iniciados los 28 Juegos Juegos Interdepartamentales 2025 del Banco Central

En una bonita y sencilla ceremonia, fueron inaugurados por todo lo alto los XXVIII Juegos Interdepartamentales 2025 del Banco Central, un evento deportivo en el que los bancentralianos participantes compitirán fomentando su compañerismo, que, unido al esfuerzo y al ingenio, son elementos constitutivos de la excelencia bancentraliana.

La justa tiene una dedicatoria especial a la atleta olímpica de Levantamiento de Pesas, Beatríz Pirón, quien con una alzada dejó formalmente iniciado la justa deportiva, en presencia de las principales autoridades del Banco Central. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras centrales el evento y afirmo que: “la importancia de estos juegos se halla en la superación que forja nuestro carácter, una muestra palpable de la calidad humana, la lucha por alcanzar logros, el respeto por el adversario y el espíritu de equipo que define en buena parte la esencia de lo que somos”.

Asimismo, dijo que “para este año, decidimos realizar una especial dedicatoria a la pesista olímpica dominicana, Beatriz Pirón, ganadora de múltiples medallas, entre las que destacan el oro y bronce de los Juegos Panamericanos Cali 2025.

«A Beatriz la reconocemos por sus aportes realizados al país a través de la halterofilia, destacándose en este deporte olímpico mediante una carrera profesional con una conducta ejemplar, dentro y fuera de la competencia”, exclamó Valdez Albizu.

Reconocen a Pirón

A Beatriz Pirón se le entregó en reconocimiento a su trayectoria deportiva una moneda de los 70 años del Banco Central y una placa de reconocimiento.

Al recibir los presentes, Pirón alentó a los bancentralianos a “luchar con voluntad y esfuerzo en los Juegos para obtener grandes resultados”, dijo.

10 septiembre, 2025
