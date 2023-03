Hernández Peguero de la FP responde a quienes dicen MP no los persigue

El miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP) y ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, aseguró que como ciudadanos los miembros de es entidad política están en la disposición de atender cualquier llamado que los representantes de la justicia dominicana entiendan necesario.

Entrevistado en el programa matutino Uno más Uno que se transmite por Teleantillas, canal 2, Hernández Peguero hizo la aclaración para responde a quienes aseguran que el Ministerio Público no tiene investigaciones abiertas contra miembros del partido que preside el ex presidente de la República, Leonel Fernández, por lo que, no sería realmente independiente como aseguran algunos.

Leer más: FOTOS: Visita del presidente de Portugal a Luis Abinader en el marco de Cumbre Iberoamericana

Lo que dijo Hernández Peguero

«Como ciudadanos nosotros estamos dispuestos a atender cualquier sostenimiento de investigación del Ministerio Público y de la justicia», dijo el también ex fiscal del Distrito Nacional.

Hernández Peguero se refirió en estos términos en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público a varios dirigentes de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su consecuente sometimiento por el expediente de la Operación Calamar y otros grandes casos de presunta corrupción como los de las operaciones Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G, entre otras que involucran desde los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta hasta los hermanos del expresidente Danilo Medina y al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.