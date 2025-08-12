En el inmenso mundo de Google existen funciones y plataformas que van más allá de su famoso buscador, y que, aunque muchos usuarios desconocen, podrían transformar la manera en que lo usas cada día.

Por eso, hoy te traemos herramientas de esa aplicación que probablemente no conocías:

Android Auto

Conecta tu teléfono a la pantalla de tu vehículo y tus aplicaciones Android aparecerán en la pantalla. Presiona la pantalla para obtener rutas en auto o habla para enviar un mensaje de texto.

También puedes llamar a tu mamá con el modo manos libres. Android Auto se diseñó para ayudarte a concentrarte en el camino sin perder la diversión. Solo conéctalo y ponte en marcha.

Busca con un círculo

Busca lo que quieras en tu teléfono Android con un gesto simple: puedes hacer un círculo o un garabato, resaltar o presionar.

Chatea con Gemini

Comienza a escribir, planificar y aprender con tu asistente potenciado por IA.

Relojes

Conecta las apps de Google para monitorear tu salud y estado físico, directamente desde la muñeca.

Enfoque

Mejora la calidad de fotos desenfocadas para revivir tus momentos favoritos.

Borrador mágico

Elimina distracciones molestas con un simple toque.