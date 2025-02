Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, le echó la culpa a su papá por el escándalo de la separación con su madre

La ‘influencer’ compartió detalles del impacto familiar y emocional causado por la separación pública de sus padres, incluyendo tensiones y cómo enfrentó las críticas en las plataformas digitales

La separación entre el cantante Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala, y su esposa Mireddys González se convirtió en uno de los divorcios más mediáticos de la industria musical.

Ante esta situación, Jesaaelys Ayala González, hija menor de la pareja, habló públicamente sobre cómo esta situación ha afectado su vida personal y familiar. A través de un video publicado en su canal de YouTube, la influencer compartió detalles sobre el impacto emocional del divorcio, las tensiones familiares y la exposición mediática que ha enfrentado.

Jesaaelys confesó que el proceso de separación de sus padres ha sido “bien difícil” y que, a diferencia de lo que suele ocurrir en estos casos, la situación no se manejó de manera privada. La joven explicó que su madre Mireddys González deseaba que el proceso se llevara a cabo discretamente, sin atraer la atención pública. Sin embargo, Daddy Yankee tomó la decisión de hacer pública la situación, lo que, según Jesaaelys, sorprendió tanto a ella como a su madre.

“Fue de la misma manera que nos enteramos, no hubo ninguna comunicación de ‘mira, voy a hacer esto’, ‘se va a publicar esto’… a todos nos tomó por sorpresa”, afirmó la influencer.

Jesaaelys calificó la situación como un “circo mediático” que ha expuesto a su familia a constantes críticas y amenazas. La joven detalló que tanto ella como su madre han recibido insultos y mensajes de odio, incluyendo amenazas de muerte, desde que la noticia del divorcio se hizo pública.

“Es una situación que está expuesta públicamente al cien por ciento, de esto se habla todos los días, nosotros somos el circo mediático y de verdad es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón”, expresó en su video.

La exposición mediática complicó la relación entre Jesaaelys y su padre – crédito @daddyyankee/Instagram

La creadora de contenido también indicó que la exposición mediática ha afectado profundamente su relación con su padre. “De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué”, declaró Jesaaelys.

La creadora de contenido, que se ha mantenido alejada de sus redes sociales durante los últimos meses, explicó que su ausencia se debió a la carga emocional que ha implicado el divorcio de sus padres. La influencer reveló que ha estado asistiendo a terapia psicológica para manejar la situación y encontrar paz interior. “Estoy tranquila, estoy en paz. Oro porque esto termine de la mejor manera posible”, afirmó.

En su video, Jesaaelys también hizo un llamado a quienes atraviesan procesos similares, recomendando buscar ayuda profesional para lidiar con los pensamientos y emociones que surgen en momentos difíciles. “Yo estoy yendo a mis terapias, creo que es super necesario visitar un psicólogo que si estas pasando por un proceso similar, que te pueda ayudar”, añadió.

La influencer contó que la terapia psicológica ha sido esencial en su proceso de recuperación – crédito @mireddys/Instagram

La exposición pública del divorcio no solo ha afectado la relación entre Jesaaelys y su padre, sino que también la ha convertido en blanco de críticas en redes sociales. La joven expresó su frustración ante los comentarios negativos que ha recibido, muchos de los cuales la acusan de traicionar a su padre por apoyar públicamente a su madre. “Me han llamado Judas, traicionera, la consentida... Tantas cosas que se han dicho que me pregunto: ‘¿Qué sabes tú, si no me conoces? No sabes nada. Solo sabes lo que yo te he mostrado con mi papá, pero no conoces nuestra relación’”, afirmó.

El divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González no solo ha generado tensiones emocionales, sino que también ha desencadenado una batalla legal por el control de las empresas familiares, El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.. El caso está siendo tratado en los tribunales de San Juan, Puerto Rico, y está sujeto a una ley mordaza que limita la divulgación de información sobre el proceso.

En enero, se informó que Yamilette Ayala, hija mayor de la pareja, asumiría el cargo de directora de las empresas en disputa. Sin embargo, el caso aún no ha concluido, y ambas partes permanecen en silencio mientras esperan una nueva audiencia que podría resolver la situación.

Insultos y amenazas fueron parte de la realidad enfrentada por la familia tras la separación – crédito En casa con Telemundo YouTube

A pesar de las dificultades, Jesaaelys expresó su deseo de que el proceso de divorcio termine de manera pacífica. “Quiero cerrar este tema con mucho amor, mucho cariño y mucha madurez. Las cosas pasan, tiempo al tiempo”, afirmó en su video. La joven reiteró que su prioridad es mantener la paz interior y continuar trabajando en su bienestar emocional.