Hija de ganadero hallado muerto en Salcedo narra qué pasó la última vez que ella habló con él

La hija del ganadero cuyo cuerpo fue hayado descompuesto en el río Jamao en la provincia Hermanas Mirabal, contó qué hacía su progenitor la última vez que tuvo contacto con él.

Nicole Ventura, hija del comerciante José Ventura, narró: «La información es que papi iba a dar el transporte de un ganado salió con destino a Salcedo y se comunicó con el dueño del camión y le dijo que esa era su ruta. A mí él me dijo me dirijo a Salcedo y luego a La Vega. Después, a las 11:38 de la mañana, yo estoy comunicándome con él y sí me percaté que en WhatsApp él recibió los mensajes».

«Desde ahí el teléfono de mi papá ya no tenía internet y ya no le entraban las llamadas. Arededor de las siete de la noche, la Policía se comunica con el dueño del camión para decirle que el camión estaba estacionado, específicamente en monte adentro, pero que se comunicaban con él porque no había, no tenía un conductor y que ya tenía muchas horas estacionado ahí». añadió la joven.

Tras las autoridades recuperar el cuerpo, los familiares del citado empresario identificaron las características de los restos y confirmaron que se trata de su pariente, alias “Dindin”

Hasta el momento se desconoce información sobre los actos fúnebres, puesto que por el impacto del hecho ha sido precaria la comunicación con los familiares del occiso.