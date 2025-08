Hija de Hulk Hogan rechaza 25 millones de dólares y exige borrar su nombre del testamento

Brooke Hogan tomó medidas preventivas para distanciarse de su padre, el legendario luchador Hulk Hogan, antes de su muerte.

A raíz de su distanciamiento, Brooke, de 37 años, eliminó su nombre del testamento de Hulk en 2023.

El esposo de Brooke, el exjugador de la NHL Steve Oleksy, contó a Us Weekly qué llevó a Brooke a tomar esa decisión financiera.

Puede leer: Revelan la causa de la muerte del luchador Hulk Hogan

“Creo que mi esposa defendió los intereses de su padre incluso después de su muerte, reuniendo todo el coraje y la bondad que pudo, a pesar de estar aún muy dolida”, dijo Oleksy, de 39 años. “Ese dinero no representa logros en el ring — la mayoría se obtuvo a costa de la dignidad de mi esposa. Se construyó a partir de comentarios hirientes sobre ella y su relación pasada, que causaron dolor no solo a ella, sino a muchas otras familias”.

Oleksy hizo referencia específicamente a los comentarios que hizo Hulk sobre un exnovio de Brooke en un audio filtrado del video sexual de Hulk en 2012, cuando supuestamente usó la palabra N varias veces y se llamó a sí mismo “racista, hasta cierto punto”.

Hulk demandó al sitio web Gawker en 2013 por publicar fragmentos del video sexual. En 2016, Hulk recibió un acuerdo de 31 millones de dólares.

“Mientras que una vida cambió para siempre desde el punto de vista financiero, las verdaderas víctimas nunca recibieron una disculpa directa”, declaró Oleksy a Us. “Y, a pesar de la vergüenza que les cambió la vida, nunca recibieron ni pidieron un solo dólar de compensación. Mi esposa tuvo que defender a alguien sin saber toda la verdad — sin saber que los comentarios estaban relacionados con un video sexual, y que el contexto y el uso del lenguaje despectivo estaban dirigidos a ella y a su ex; y convenientemente mal informada sobre las transcripciones”.

Oleksy añadió: “Estas son las realidades con las que vivimos todos los días. Ninguna cantidad de dinero puede borrar ese dolor ni devolver lo que se nos arrebató”.

Brooke y Oleksy se casaron en junio de 2022 y dieron la bienvenida a sus gemelos, Oliver y Molly, en enero.

Brooke rompió su silencio sobre la muerte de Hulk el martes 29 de julio, explicando por qué su relación se había deteriorado en los últimos años.

“Nunca tuvimos una ‘gran pelea’”, compartió Brooke en Instagram. “Mi padre y yo nunca nos ‘peleamos’. Fue una serie de llamadas telefónicas que nadie jamás escuchará, sabrá ni entenderá”.

Brooke explicó que ella y Oleksy se mudaron a Florida hace años para estar más cerca de Hulk, ya que él lidiaba con problemas de salud. Sin embargo, con el tiempo Brooke dijo que su padre empezó a dejarla de lado.

“De repente, ya no me quería en las cirugías”, explicó Brooke. “Todo empezó a quedar cubierto por un velo denso. Era como si hubiera un campo de fuerza a su alrededor que yo no podía atravesar”.

Brooke dijo que su relación con su padre empezó a llenarse de “desacuerdos respetuosos que me afectaban emocionalmente”.