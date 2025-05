Ana Beatriz, hija menor de Rubby Pérez, revela que quiere dedicarse al canto como su padre

Ana Beatriz Pérez, la hija menor del icónico merenguero Rubby Pérez, reveló que tiene la intención de continuar con el legado artístico de su padre, quien falleció trágicamente la madrugada del 8 de abril tras el colapso del techo del centro de diversión Jet Set.

En una entrevista exclusiva para el programa Noche de Luz, conducido por Luz García, la adolescente expresó su amor por el canto y su deseo de desarrollarse profesionalmente en el arte, aunque primero quiere enfocarse en sus estudios.

“Primero yo voy a tomar mis estudios y después voy a tomar el arte”, dijo Ana Beatriz, quien también expresó su interés por estudiar criminología con una especialidad en psicología. Sin embargo, afirmó con seguridad: “Le he dicho a mami que me quiero meter en clases de canto porque yo sí pienso que voy a seguir con mi talento. Yo confío en que sí se me va a dar el tema del canto”.

Durante la celebración de sus 15 años, realizada semanas antes de la tragedia, Ana Beatriz sorprendió al público —y a su propio padre— interpretando junto a él un merengue en vivo. Según relató su madre, la diseñadora Michelle Reynoso, fue ella quien insistió en que ambos cantaran juntos como un regalo especial.

“En la habitación ella se ponía a bañarse, a cambiarse, cantando. Entonces yo le decía: ‘Lo único que yo quiero es que ustedes dos me regalen una canción’, y así fue. Fue una sorpresa para él. Ni su papá creía que ella cantaba así”, contó Reynoso.

