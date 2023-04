El rapero Safaree regaló a las hijas de Amara La Negra, Sumajestad y su Sualteza, dos Rolex durante la celebración del primer año de “Las Royal Twins”.

Sin embargo, la exesposa del cantante, la modelo Erica Mena, cuestionó esta acción llamándolo «payaso», ya que, según ella, Safaree nunca le ha dado ese tipo de regalo a sus dos hijos.

¨Oh, qué lindo. Es muy interesante cómo mis hijos NUNCA han recibido regalos como este por parte de este desperdiciador. Mi hija acaba de cumplir 3 años. Todo lo que consiguió fue un pastel de cumpleaños y unos cuantos globos en su sala de estar¨, expresó.

¨Y por favor, no me hagas empezar con cómo no hizo nada para el primer cumpleaños de mi hijo hasta dos semanas después del hecho. Y de nuevo, eso eran solo globos en su sala de estar. Pero Happy disfrutó de esta fiesta de cumpleaños tema del circo con un payaso vago como invitado especial¨, añadió.

Erica también lo acusó de deberle facturas médicas de los menores de 8 mil dólares

El beso entre Amara y Safaree

Esa misma noche, la intérprete de “Ayy” y el rapero jamaiquino-estadounidense Safaree protagonizaron un romántico beso en la boca, mientras bailaban en medio del salón ante todos los presentes.

En el cumpleaños el tema fue el siglo XIX, por lo que tanto Amara como sus pequeñas princesas «Las Royal Twins«, lucieron ropa propia de la burguesía de esa época.