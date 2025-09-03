Alain-Fabien Delon, el más joven de los tres hijos del célebre actor francés Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años, pedirá a la Justicia la anulación del testamento de su padre al considerar que este no tenía el discernimiento mental necesario.

Según informó la prensa francesa, el pequeño de los Delon, nacido hace 31 años de la relación entre el intérprete y Rosalie van Breemen, demandará a su hermana Anouchka, de 34 años, y su medio hermano Anthony, de 60, y a las tres personas encargadas de que el actual testamento se ejecute.

Alain-Fabien consideró que el documento elaborado por su padre en 2022 debe ser invalidado pues este no tenía claridad mental.

En ese último testamento, Delon legaba la gran parte de su patrimonio a su hija Anouchka. En el anterior de 2015, convenía un reparto más igualitario- 50 % para su hija y 25 % para cada hijo varón.

Los medios franceses han estimado la fortuna del célebre actor francés en 50 millones de euros. Una de las alegaciones de Alain-Fabien es que su padre perdió facultades después del ataque vascular cerebral que sufrió en 2019.

En la demanda, Alain-Fabien buscará también que la Justicia anule la donación que su padre hizo en 2023 a Anouchka, a quien designó beneficiaria al 51 % de la sociedad que controla los derechos de imagen del actor de ‘Rocco y sus hermanos’ y ‘Gatopardo’. EFE

