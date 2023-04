La actriz Hilary Swank, anunció que se convirtió en madre de mellizos (una niña y un niño) a sus 48 años.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

¨No fue fácil. ¡Pero chico (y chica! ) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo¨, posteó.

El texto lo hizo acompañar de una fotografía donde se ve de espaldas cargando a las criaturas, a quienes solo se le pueden ver las pequeñas cabezas.

Hilary Swank (Instagram)

Por el momento, todavía no se sabe cómo se llaman los recién nacidos.

De inmediato, la publicación recibió más de 400.000 ‘me gusta’, donde pueden verse las felicitaciones de famosos como Viola Davis, Sharon Stone o Juliette Lewis.

Se recuerda que fue el pasado miércoles 5 de octubre de 2022 cuando la actriz dio a conocer su embarazo durante una entrevista en el programa “Good Morning America”.

«Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer. Es una bendición, un milagro total, increíble», reveló la actriz ante la audiencia.

Swank está casada con Philip Schneider desde el 2018.