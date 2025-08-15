Hillary Clinton nominaría a Donald Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania

  • EFE
Hillary Clinton nominaría a Donald Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania

La demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, admitió este viernes que estaría dispuesta a nominar a Trump para el premio Nobel de la Paz si el magnante republicano logra poner fin a la guerra en Ucrania.

Clinton se expresó así este viernes en el podcast ‘Raging Moderates’, en el que dijo que Trump «quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible…».

A continuación enumeró las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, «sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor».

Leer más: Vladímir Putin visita Magadán antes de su esperado encuentro con Donald Trump en Alaska

«Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante (Vladímir) Putin, fomentada por los Estados Unidos», zanjó.

Las palabras de Clinton se conocen solo horas antes de que Trump y Putin se reúnan en Anchorage (Alaska) en una cumbre inédita para tratar sobre la guerra de Ucrania, que ha despertado un gran interés, aun cuando el Gobierno ucraniano, los países europeos y la ONU han quedado ausentes.

Trump nunca ha ocultado su interés por lograr el Nobel de la Paz, para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que enfrentan a Ruanda y República Democrática del Congo, o Armenia y Azerbaiyán, pero hasta ahora se le resisten los dos conflictos más relevantes para la geopolítica, como son el de Ucrania y la guerra en Gaza. 

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Hillary Clinton nominaría a Donald Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania
Hillary Clinton nominaría a Donald Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania
15 agosto, 2025
Por qué la compra de Alaska a Rusia por parte de EE.UU fue uno de los más grandes negocios de la historia
Por qué la compra de Alaska a Rusia por parte de EE.UU fue uno de los más grandes negocios de la historia
15 agosto, 2025
Vladimir Putin llega a cumbre de Alaska en posición de fuerza para hablar con Donald Trump de Ucrania
Vladimir Putin llega a cumbre de Alaska en posición de fuerza para hablar con Donald Trump de Ucrania
15 agosto, 2025
Vladímir Putin visita Magadán antes de su esperado encuentro con Donald Trump en Alaska
Vladímir Putin visita Magadán antes de su esperado encuentro con Donald Trump en Alaska
15 agosto, 2025
Los ucranianos, preocupados ante la reunión entre Trump y Putin en Alaska
Los ucranianos, preocupados ante la reunión entre Trump y Putin en Alaska
15 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

La despedida silente de don Tony Isa Conde

La despedida silente de don Tony Isa Conde

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo