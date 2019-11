Hípica Por Dentro. “LAS CARRERAS DE CABALLOS EN LA INDIA”

(4 de 5)

Como dijo el doctor Mehortra, los cazadores de apuesta no tienen otro que hacer durante la semana, que soñar cómo alterar el resultado de algunas carreras, aunque nunca llevan sus sueños a la práctica. En Delhi la gerencia vigila las actividades de los cazadores de apuestas. Me resultó difícil entender por qué no los prohíben en el hipódromo, y la única explicación fue la existencia política. Por supuesto, también debe tomarse en cuenta la conservación de las tradiciones y muchos de los aficionados tradicionales se niegan a tener trato con un cazador. La pista del hipódromo de Delhi tenía originalmente forma de pera, como la del viejo hipódromo de Jamaica, en la ciudad de Nueva York, pero la Fuerza Aérea expropio la parte qué correspondía a la curva de la recta trasera, para construir cuarteles, y lo que quedó medía como nueve furlongs (1 1/8) con una curva. Las carreras se efectúan en el sentido de las manecillas del reloj. En la parte interior de la pista principal que es para “correr bajos las Reglas”, y siguiendo su contorno, hay otra pista para las carreras Gymkhanas, y adentro de las dos pistas, hay un campo de polo. Las dos pista tienen superficie de pasto de muy buena calidad, que se puede comparar al de algunas pistas de grama .