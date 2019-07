Hípica Por Dentro. “LA BIOGRAFIA DEL CABALLO”

(7 de 12)

En Roma era radical la diferencia entre simples ciudadanos y los que tenían el privilegio de guerrear montado a caballo, el equite. Esta clase social, porque de eso se trata, es creación tan antigua en la capital del Lacio, que se atribuía a Rómulo. Durante la época de los reyes les correspondía a éstos elegir a los caballeros. Bajo la república esa tarea estuvo reservada a los censores. Es de observar que los equite, en principio, no tenían nada que ver con la caballería militar. Solo los romanos riquísimos, los que formaban una especie de burquesía, en la escala social inferior apenas al patriclado, podían aspirar a tal dignidad. Los équites alcanzaron a construir un factor político de suma importancia en la lucha social. Cayo Graco, tribuno de la plebe, para tratar de ganarlo a su partido no vacilo en ofrecerles derechos que eran exclusivos de los senadores. A los reyes aliados que quería honrar, a los romanos, les concedían un escuadrón de caballería como guardía personal. Durante su dictadura, Mario, que había combatido contra Yugurta como jefe de caballería, quiérase por demagogia, quiérase por necesidad, admitió al ciudadano común en el arma de caballería. El entusiasmo que los romanos profesaban al caballo no era interior a ningún otro.