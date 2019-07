Hípica Por Dentro. “LA SICOLOGIA DEL CABALLO”

(8 de 12)

En la época imperial se creó el cargo de comes stabulis, trasformado mucho más tarde en condestable, resultando así, que uno de los más altos grado de un jefe de ejercito, en origen, no fue otra cosa que un cargo de superintendente de cuadra. A pesar de la importancia simbólica del caballo en la estructura social de Roma y la perfecta organización militar, superada apenas en los tiempos modernos, su caballería nunca se elevó al valor legendario del simple legionario de a pie. Fueron siempre jinetes mercenarios reclutados entre los bárbaros los que formaban los cuadros mejores de esa arma. Además el romano casi no usaba el carro de guerra, especialidad de combate de los bárbaros del Norte. La batalla definitiva contra Cartago. Roma la ganó con el auxilio de los jinetes númidas de Masinisa, los antepasados de los actuales bereberes, y también en las sucesivas guerras y yugurtinas el caballo bereber jugó un papel preponderante. Durante el imperio continuó más que nunca la costumbre o la necesidad de reclutar la caballería entre las turbas bárbaras que poblaban las fronteras. Así, a los Gálos y Germanos se sumaron los esclavos. Esa infiltración de elementos extraños a la organización militar de Roma, fue una de las tantas fisuras que contribuyen.