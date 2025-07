Hipólito explota por Código Penal: “No me gusta el jueguito de para abajo y para arriba”

Aunque reconoció la autonomía del Poder Legislativo, el expresidente Hipólito Mejía criticó la falta de consenso en el Congreso Nacional para aprobar el proyecto de ley orgánica que establecería el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

«A mí no me gusta el jueguito de para abajo y para arriba… Hay que legislar como debe ser, y legislar para el pueblo. Pero tú no puedes, porque te presionen, echar para atrás. Eso no es posible, yo no estoy de acuerdo con esa actitud», pronunció este martes el exmandatario al ser consultado sobre el tema por miembros de la prensa.

Continuó: «Independientemente a lo que se apruebe o no se apruebe, la función del Poder Ejecutivo es ejecutar, mandar; la del Legislativo es legislar, y el Poder Judicial es para la justicia. Yo no me salgo ahí, eso es la función de cada uno de ellos».

Del mismo modo, Mejía consideró que en el país deberían existir cinco poderes del Estado, en lugar de tres.

«Ahora, estoy de acuerdo con que deben de haber dos poderes más: el poder municipal y el poder de la parte económica. Son cinco poderes en Japón, que deben funcionar comitantemente. Cada sector tiene su papel claro y hay que ejecutar de acuerdo a la ley y la Constitución», comentó el exgobernante dominicano.

Seguir leyendo: «Sin causales, sin protección»: Rosario Espinal arremete contra el nuevo Código Penal

Zoom

Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que en las próximas horas el proyecto será sancionado por el Congreso.

Pacheco aclaró que, además de los acuerdos en el informe, los diputados que quieran expresar sus pareceres en torno al Código Penal, tendrán la oportunidad durante los debates de hoy.

Aclaró que los congresistas tendrán la palabra, luego que se de lectura al informe emitido por la comisión especial que designó, compuesta por los mismos diputados que trabajaron en la revisión y corrección del proyecto, a partir de que llegara del Senado, donde fue aprobado en dos lecturas.

Puedes leer: Alfredo Pacheco anuncia «avance» en discusión del nuevo Código Penal