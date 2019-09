Hipólito Mejía afirma su gobierno será el verdadero propulsor del relevo generacional

El expresidente Hipólito Mejía, quien aspira a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que cumplirá con el compromiso de que desde su próxima gestión de gobierno a partir del 2020, la juventud logre las más amplias oportunidades para que obtengan la experiencia necesaria en el manejo del Estado y puedan empoderarse como el relevo en la política dominicana.

Al encabezar un acto con jóvenes de la provincia Santo Domingo, celebrado en el restaurant Golden House de Santo Domingo Este, Mejía instó a los jóvenes a prepararse para que sean el relevo institucional y en los partidos políticos con eficiencia y honestidad.

“Voy a apoyarlos, ustedes son el relevo institucional, el relevo de los políticos y el relevo de la sociedad dominicana. Nosotros preparamos un mensaje y un compromiso con los jóvenes, yo quiero ratificarles a ustedes, informarle que estoy preparando las condiciones en el Estado para que sean el relevo de los viejitos y los viejevos, y tiene que ser necesariamente en ustedes, hombres y mujeres, para lo cual tienen que prepararse, tienen que cumplir con lo que prometen” dijo

“En este país hace falta disciplina, si ustedes no son el futuro generador de la economía dominicana, no quiero pensar que estamos sembrando en terreno infértil, quiero que ustedes cosechen lo que siembran, por eso ustedes no están perdiendo el tiempo, y cumplen con el compromiso y la disciplina realmente pienso que hemos sembrado” recalcó

Prometió que, en su gobierno, los gobiernos locales, las organizaciones de base de la sociedad, serán protagonistas del desarrollo institucional, por lo que, el presupuesto que maneja la presidencia será descentralizado para que llegue a las instituciones más cercanas a la población, como son los ayuntamientos y las organizaciones sociales.

Manifestó que la democracia en su gobierno, será de abajo hacia arriba, del pueblo, a través de sus organismos más cercanos hasta llegar a la presidencia de la República.

En el acto estuvieron presentes Jorge Jiménez, coordinador juvenil del proyecto H20 en la provincia Santo Domingo, Milciades Calderón, de Santo Domingo Este, Levy Batista, Indira de Jesús, Máximo Pérez, coordinador provincial del H20, Jorge Frías, de Santo Domingo Este; el aspirante a senador, Rafael Burgos Gómez, el candidato a alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, Eddy Olivares, José Batista, Augusto Báez, Juan Vargas, Amaury Quezada, Adriano Rojas, entre otros.