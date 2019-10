VIDEO: Hipólito Mejía en mensaje cierre de campaña: “ Garantizamos el imperio de la Ley y el respeto a la justicia”

El ex presidente Hipólito Mejía afirmó hoy que lo que está en juego en las primarias del próximo domingo seis de octubre, es el derecho a vivir sin temor bajo un gobierno que garantice el ejercicio del derecho a la salud, a la educación, el acceso a la vivienda, a un empleo bien remunerado y a la conquista de la esperanza, “para que entre todos construyamos un mejor país, pero para todos”.

“Estamos ante un escenario de serias dificultades por lo que debemos entender la importancia que tiene ganar las primarias del próximo 6 de octubre. Ese acontecimiento marcará un antes y un después en la vida política dominicana, porque ese día, con nuestro voto, empezaremos a caminar hacia la esperanza que el PRM representa”, dijo.

Y afirmó: “Nosotros garantizamos la inclusión de todas y todos los dominicanos; “Nosotros garantizamos el imperio de la Ley y el respeto a la justicia; “Nosotros garantizamos el fin de la impunidad; “He dicho y reafirmo, que conozco el camino hacia el Palacio Nacional”.

“Agradezco, profundamente, el cariño que las dominicanas y los dominicanos me han expresado, y su apoyo para seguir trabajando con fe y dedicación por el futuro del país”, expresó.

“También agradezco sus críticas. Les digo, con toda humildad, que los he escuchado y que he aprendido mucho de ellas. Hoy, conozco mejor que antes lo que la gente quiere y lo que el país necesita. Afirmo, sinceramente, que puedo mirar a mi pueblo de frente y con la conciencia tranquila, porque he vivido de mi trabajo y en mi paso por el gobierno ni maté ni robé”, expuso.

“En mi condición de hombre público, he dado sobradas muestras de que no me sudan las manos ni me tiemblan las rodillas para tomar las decisiones que necesita el país. Habló sobre los planes que tiene para los jóvenes y las mujeres, para los generadores de riqueza, empresarios y trabajadores, del campo y de la ciudad, a los profesionales, a los habitantes de nuestros barrios, donde vive una gran parte de nuestra población.

A seguidas, el texto completo del discurso del expresidente Hipólito Mejía al cerrar su campaña como precandidato presidencial del PRM para las elecciones primarias de este domingo.

Dominicanas y dominicanos

Miembros y militantes del PRM

Queridos compañeros y compañeras del Proyecto Presidencial

“A lo largo de los últimos años hemos hecho un extraordinario trabajo para construir un partido fuerte.

“Ese partido, el Partido Revolucionario Moderno, es hoy una genuina opción de poder.

“La fortaleza de nuestro partido ha sido posible, en gran medida, gracias al trabajo que ustedes han venido realizando en cada rincón del país para motivar e inscribir a cientos de miles de hombres y mujeres deseosos de participar en la construcción de un mejor país, pero para todos.

“En ese esfuerzo, el H20, proyecto político que encabezo, ha inscrito más del 70 % de los nuevos militantes que componen el padrón del Partido Revolucionario Moderno y que tienen derecho a votar en la primaria, este próximo domingo.

“Felicito a cada uno de los militantes del H20 por el extraordinario trabajo realizado hasta hoy

“Ahora, nuestro desafío es que el próximo domingo, a la salida del sol, vayamos diligentemente a votar, acompañando con nosotros a todos los que hemos inscrito a lo largo de los últimos meses.

“Esa es la única manera de ganar las primarias y, luego, ganar las elecciones en mayo del 2020.

“La mayoría de la gente ha expresado claramente su deseo, de que sea el PRM quien dirija los destinos del país, a partir del 16 de agosto de 2020.

“El pueblo dominicano está pendiente de estas primarias, porque ahí está su esperanza.

“Ahora bien, ¿En qué consiste esa esperanza?

“Esa esperanza significa, en concreto, que la gente tenga la oportunidad de obtener un empleo digno, que le asegure el dinero suficiente para tener acceso a la comida, a la salud, a la educación, a una vivienda digna, y a disfrutar de servicios públicos confiables y estables, tales como electricidad permanente, agua potable y transporte organizado.

“Para que ese bienestar alcance a la gente, es imprescindible que todos los sectores productivos reciban el apoyo del gobierno, para el crecimiento y la prosperidad de sus empresas, desde las más grandes hasta las micro, pequeñas y medianas.

“Obviamente, nada de eso es suficiente si no está acompañado de un estado de seguridad ciudadana, que garantice

· El derecho que tenemos a caminar por nuestras calles sin miedo a que nos atraquen;

El derecho de las madres a estar tranquilas cuando sus hijos salen a las calles;

El derecho de los jóvenes a salir a estudiar y divertirse sanamente

El derecho inalienable de vivir tranquilos en nuestras casas;

El derecho de acudir a nuestras iglesias con seguridad; y,

· El derecho de la mujer a tener la tranquilidad de circular sin temor a la agresión y a la violación.

“En una palabra, tenemos el derecho de vivir en paz.

“Para que todo lo anterior sea una realidad, es necesario que tengamos instituciones fuertes, en las cuales la gente pueda confiar.

“Los males antes señalados los viven en carne propia miles de dominicanos que se sienten desprotegidos e inseguros, tanto en el presente como de cara al futuro.

“Ese desamparo que vive la gente ocurre porque quienes hoy nos gobiernan, han usado los beneficios del crecimiento económico en provecho propio.

“Peor aún, el PLD nos ha endeudado irresponsablemente. Esa deuda tendrá que pagarla principalmente nuestros hijos y nuestros nietos.

Es ante ese escenario de serias dificultades que debemos entender la importancia que tiene ganar las primarias del próximo 6 de octubre.

“Ese acontecimiento marcará un antes y un después en la vida política dominicana, porque ese día, con nuestro voto, empezaremos a caminar hacia la esperanza que el PRM representa.

“Nosotros garantizamos la inclusión de todas y todos los dominicanos.

“Nosotros garantizamos el imperio de la Ley y el respeto a la justicia.

“Nosotros garantizamos el fin de la impunidad.

“He dicho y reafirmo, que conozco el camino hacia el Palacio Nacional.

“En efecto, para llegar a la presidencia recorrí un largo trecho

· A los veinticinco años fui Director del Instituto del Tabaco;

· Con Antonio Guzmán, mi querido presidente, ocupé el cargo de Secretario de Estado de Agricultura;

· Luego aspiré a senador por Santiago;

· Acompañé a José Francisco Peña Gómez por todos los confines del territorio nacional, escuchando junto a él las demandas de la gente y conociendo sus aspiraciones más sensibles

“Fue ese largo recorrido lo que me abrió las puertas para alcanzar la presidencia el 16 de agosto del año 2000, hace casi veinte años.

“Hoy, conozco mejor que antes lo que la gente quiere y lo que el país necesita.

“Agradezco, profundamente, el cariño que las dominicanas y los dominicanos me han expresado, y su apoyo para seguir trabajando con fe y dedicación por el futuro del país.

“También agradezco sus críticas. Les digo, con toda humildad, que los he escuchado y que he aprendido mucho de ellas.

“Afirmo, sinceramente, que puedo mirar a mi pueblo de frente y con la conciencia tranquila, porque he vivido de mi trabajo y en mi paso por el gobierno ni maté ni robé.

“En mi condición de hombre público, he dado sobradas muestras de que no me sudan las manos ni me tiemblan las rodillas para tomar las decisiones que necesita el país

“Reconozco que vivimos un momento de serias dificultades. No obstante, soy optimista frente al futuro de la nación.

“Este país está lleno de gente buena y trabajadora.

“Sin embargo, a pesar de ser un país potencialmente rico, está mal administrado.

“Entonces, ¿Qué debemos hacer para gobernar el país en provecho de la gente?

“Para construir el país de bienestar y esperanza que todos queremos, debemos rescatar los valores que nos han hecho grande como nación.

“Esos valores esenciales de nuestra identidad son, sin lugar a dudas, el amor a Dios, el respeto a la familia, el amor a la Patria, el espíritu de trabajo, la solidaridad y el afán de progreso.

“Como dice nuestra gente, somos un pueblo fajador.

“Estoy plenamente identificado con el espíritu de progreso que caracteriza a los dominicanos.

“Por esa razón, asumo el compromiso público de que el gobierno que presidiré, tendrá como su primera prioridad el apoyo a la educación de calidad a todos los niveles.

“Por eso, a ti, joven, quiero asegurarte que, en el gobierno que voy a encabezar, tendrás las oportunidades para educarte y capacitarte.

“Es esa educación de calidad la que te abrirá las puertas para hacer realidad tu futuro y tus sueños.

“Queridos jóvenes: ustedes son la garantía de relevo generacional de la democracia dominicana. Por eso les pido participar de manera activa en la política, y estar preparados para que juntos subamos las escalinatas del Palacio Nacional.

“Cuenten ustedes con mi experiencia, que yo cuento con su empuje y con su esfuerzo

“Asimismo, a ti, mujer dominicana, te aseguro que tendrás las oportunidades que mereces para construir una vida digna y segura para ti y tus familiares.

“Los jóvenes y las mujeres saben que cuentan conmigo para prestar sus servicios, desde el gobierno, en la construcción del país que merecemos.

“A nuestros generadores de riqueza, tanto los empresarios como los trabajadores del campo y de la ciudad, les digo que nuestro gobierno será un aliado de ustedes antes que un competidor, como ocurre hoy día.

“A los profesionales que tanto aportan al país, les aseguro que serán parte importante de los esfuerzos que desde el gobierno encabezaremos en beneficio del país.

“A los habitantes de nuestros barrios, donde vive una gran parte de nuestra población, les digo que ha llegado la hora de transformar los barrios en lugares donde se pueda vivir con dignidad, con seguridad, y con oportunidades para progresar y vivir mejor.

“Digo, con la franqueza que me caracteriza, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resaltar y hacer trascender el orgullo de pertenecer a un barrio de la República Dominicana.

“A mis hermanos agricultores, a esos que me enseñaron el valor de la palabra empeñada, les digo, que ha llegado la hora de retornar al campo.

“En efecto, hay que retornar al campo para que la agricultura prospere y haya comida abundante para la gente; para mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales; y para proteger nuestro medioambiente y hacer sostenible el desarrollo del país.

“A las familias dominicanas, les digo que realizaremos un gran plan de construcción para asegurarles su acceso a una vivienda digna.

“Es justamente la posibilidad de hacer todo cuanto acabo de decir, lo que está en juego en las primarias de este domingo.

“Compañeras y compañeros perremeístas:

“¡Ha llegado el tiempo para hacer realidad nuestros sueños!

“¡Dediquemos estas primarias a honrar el legado de nuestro querido e inolvidable líder, Dr. José Francisco Peña Gómez!

“¡Vamos a ganar para hacer realidad la esperanza del pueblo dominicano!

“¡Ganemos las primarias para iniciar la marcha que nos conducirá hacia el Palacio Nacional!

“¡Ha llegado el momento de sacar del Palacio Nacional la arrogancia y la prepotencia del PLD!

“¡Esta es nuestra oportunidad para dejar claro, tanto a los funcionarios actuales como a los que aspiran a serlo, que no permitiremos ni la arrogancia, ni la prepotencia, ni el robo de los dineros del pueblo!

“¡Este domingo, que no se quede nadie sin votar!

“¡El domingo seis, vota por el seis!

“¡Levantémonos temprano, llueva, truene o ventee, para ir a votar por nuestra candidatura!

¡” Que Dios los bendiga a todas y a todos!”

Hipólito Mejía

4 de octubre de 2019