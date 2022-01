Hipólito Mejía está en contra de que sometan a la justicia a expresidentes

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, aseguró hoy estar en contra de que a expresidentes o personas de cargos importantes se les someta a la justicia.

«A mí no me gusta, yo soy enemigo de la retaliación. A mí me hicieron muchas críticas cuando Leonel y la Fundación Global, yo dije que no» contestó el ex mandatario al ser abordado sobre la posibilidad de que esto pueda ocurrir.

Mejía consideró que a pesar de que la ley debe aplicar para todos, figuras de esa magnitud deben tener ciertos privilegios.

«Sí, yo creo que hay que tener privilegios, porque son presidentes», dijo.

Añadió que perseguir algún mandatario o exmandatario es un problema y él lo vio en otros países, por lo que no quisiera que aquí ocurriese.

«Lo que yo viví en varios países, fue la persecución de los presidentes, y eso trae muchos problemas, por eso yo dije que no me metan en retaliación», expresó.

Fue enfático al decir que si su comentario molesta a algunas personas, que no importa, pero él está en contra de eso.

«Si me quieren condenar por eso que me condenen, pero yo soy enemigo de la retaliación», puntualizó Hipólito Mejía.

Otros Temas

Sobre el comentario de Milagros Ortiz Bosch de que se elimine el tema de 50 +1 para poder decidir sobre un candidato, Mejía dijo «Dejémosle eso a los legisladores, y la gente que están en esa discusión a ver si es posible, la mayoría siempre debe ganar».

Abordó el tema de Punta Catalina y el fideicomiso diciendo que debe estar a cargo del Banco de Reservas por ser el banco del Estado.

Añadió que no quisiera analizar si hubo o no corrupción, que prefiere dejarlo a la justicia.

«Yo no quisiera analizar eso, porque no tengo los números, vamos a dejárselo a la justicia que lo haga, ese fue y no deja de ser un elefante blanco».