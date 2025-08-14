 Hipólito Mejía le tiró «unos paqueticos» a la oposición: aquí lo que dijo  

 Hipólito Mejía le tiró «unos paqueticos» a la oposición: aquí lo que dijo  

El expresidente Hipólito Mejía.

El expresidente de la República, Hipólito Mejía emitió fuertes declaraciones en contra de la oposición política, cuestionando su conocimiento sobre la realidad nacional y su historial de gestión, especialmente en temas agrícolas y económicos.

Mejía afirmó que “las reglas del presidente son todas en el país”, sugiriendo que la autoridad del mandatario debe ser respetada en todos los ámbitos.

En tono crítico, agregó: “Hay que ser muy mediocre para no entender eso. Ellos no saben de eso. No hay ninguno de ellos que me mata yuca nunca”.

El exmandatario también se refirió al comportamiento del mercado avícola, señalando que “los pollos en verano bajan porque se mueren mucho por el calor”, y mencionó que recientemente el precio del pollo se colocó en 82 centavos, lo que consideró una muestra de estabilidad en la oferta.

En otro momento, Mejía acusó a los opositores de mantener una conducta marcada por “corrupción y mentiras”, y los instó a “rectificar” su accionar. También hizo referencia a la zona franca, indicando que actualmente genera 198,000 empleos, en contraste con cifras anteriores que, según él, reflejaban una pérdida significativa.

Sobre obras de infraestructura, mencionó que algunas estaban paralizadas desde hace seis meses, pero que ya han sido concluidas, citando como ejemplo una construcción en el centro de Manizales.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

