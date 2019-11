Hipólito Mejía: “Nunca me sentaría con Roberto Rosario, yo me respeto”

El exmandatario Hipólito Mejía, afirmó que nunca sentaría en mesa del dialogo con el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, ni con sinvergüenza de este país.

“Nunca me verán sentados con sinvergüenzas de este país, con Roberto ustedes nunca me van a ver sentado a mí, con el Roberto Rosario ese, yo me respeto”, aseguró el exmandatario.

También expresó que no es posible que el expresidente Leonel Fernández pueda ser candidato presidencial de las elecciones del año 2020, porque la ley se lo impide.

“De acuerdo a la ley, de lo poco que yo sé de derecho y que no quiero aprender, no es posible”, indicó Mejía.

Señaló que tampoco compartiría con Fernández en la misma mesa, y agregó lo siguiente: “Leonel y yo no nos gustamos mucho”.

