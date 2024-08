Hipólito Mejía: pensar que se disgusta por cambios que hace Abinader son “cosas pendejas”

La Vega. – El expresidente de la República Hipólito Mejía aseguró que el país va por buen camino bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, al tiempo que aclaró que respeta los cambios que realiza el mandatario en el tren gubernamental.

Mejía destacó la gestión de gobierno del presidente Abinader y cree que no se le puede pedir más de lo que ha hecho en sus primeros cuatro años.

Dijo que en su segundo mandato a partir del próximo 16 de agosto las expectativas de progreso y bienestar del país son mejores por la experiencia del jefe de Estado.

El exmandatario explicó que no se opone a los cambios de funcionarios que realiza el mandatario de la nación, tras señalar que son sus atribuciones, que respeta y siempre lo ha hecho, como lo hizo Abinader cuando él fue presidente de la República.

“No me puedo poner bravo porque quiten o pongan a otro. Él no se metía conmigo y yo no me meto con él. Son cosas pendejas de gente que no encuentran cosas que decir, opinan con interpretaciones”. Estamos solidariamente con el Presidente”, indicó Mejía, quien reiteró que Abinader está haciendo un buen gobierno.

Durante una visita a Expo Vega Real 2024, junto al ministro de Agricultura Limber Cruz y el director del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, Hipólito Mejía manifestó que el país va en crecimiento, lo que se refleja con la construcción de obras en todo el país.