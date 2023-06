Hipólito Mejía proclama a Freddy Fernández como legítimo candidato a senador del PRM en Hermanas Mirabal

El expresidente Hipólito Mejía, proclamó en esta provincia al doctor Freddy Fernández, como el legítimo candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en donde además llamó a todo el pueblo dominicano a que apoyen masivamente la reelección del actual Presidente Luis Abinader.

Dijo el exmandatario, que en estos momentos en donde el actual mandatario se perfila como el ganador de la contienda electoral del año próximo, se necesitan que hombres como Freddy ocupen una curul en el senado, y para ello dijo, que no escatimará esfuerzo alguno para que el también Coordinador de los Frentes de Masas del PRM logre hacer el sueño realidad de los miles de perremeístas de esta provincia.

En ese sentido manifestó que como dirigente que vive el día a día de la política nacional, tiene sus números, y estos, según Mejía, les dan una amplia ventaja sobre los demás competidores para la candidatura a senador por la provincia Hermanas Mirabal.

“Hoy, he decidido romper esta inercia, de tranquilidad en la capital y estoy contento porque en esta provincia, los números de Freddy, un gran dirigente y amigo, están alto muy alto, hoy como les digo he asumido la posición de mucha responsabilidad, yo me la jugué antes y me la jugaré ahora, y les digo a todos ustedes que no voy a evadir responsabilidades, no ,yo voy a jugar mi papel como orientador, no solo por el olfato y mi experiencia y hoy, sepan ustedes que Freddy comienza su carrera ascendente por la senaduría”, dijo Hipólito Mejía.

Precisó Mejía, que el país necesita funcionarios probos y en los próximos días, manifestó que “vamos hablar contigo (refiriéndose al actual senador Bauta Rojas) y con Leonelito su debido tiempo , porque yo si que se muchas cosas, y a mí no me asusta absolutamente nada ni nadie, vamos a poner las cosas claras, que el país necesita muchos funcionarios probos, honestos y trabajadores”, dijo Mejía ante decenas de simpatizantes y militantes del PRM de esa provincia.