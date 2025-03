Hipólito Mejía responde a aspiraciones presidenciales de Raquel Peña

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, reaccionó este jueves a las declaraciones de la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, quien expresó su anhelo de «subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta».

«Tú sabes que yo tengo una amistad de años con ella y su familia, y debo respetar su criterio, y yo soy muy respetuoso de eso. Cada cual tiene derecho, ella tiene derecho de participar y sería bueno. Nos vamos a ver en el camino«, dijo el exmandatario al ser preguntado sobre el tema por miembros de la prensa.

Respecto a la posible incomodidad que podría generar en el presidente Luis Abinader las aspiraciones presidenciales de sus compañeros en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Mejía respondió: «Bueno, ese es su problema, cada cual asume su responsabilidad. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad también, pero como Carolina».

Lo que dijo Raquel Peña

Ante la pregunta de la periodista Grisbel Medina sobre si ha pensado en subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta, durante el Desayuno-Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña, de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA), Raquel Peña respondió: “Mira Grisbel, a mí una vez me preguntaron cuando fui vicerrectora de administración y finanzas de la PUCMM ¿Tú soñaste con serlo? Dije no”,

Continuó diciendo, “después otro día me preguntan, ya yo siendo vicepresidenta, ¿Tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Dije no. Esa pregunta que tú me haces, ¿Tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República… sí”, concluyó concitando aplausos y vítores de los presentes.

Las declaraciones de Peña calientan el debate político y abren la carrera por la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones del 2028.

Sus aspiraciones presidenciales ya eran un secreto a voces en el país y, si finalmente se lanza, Peña podría medirse a lo interno del PRM al ministro de Turismo, David Collado, el director de Inapa, Wellington Arnaud y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros que suenan como precandidatos.

Durante la actividad, Peña destacó que las contribuciones de las mujeres en todos los sectores productivos ha contribuido con la consolidación de un país cada vez más sostenible.

Indicó que cada dominicana desempeña un rol esencial en la construcción de una nación donde “la prosperidad no sea un privilegio, sino una oportunidad para cada dominicano y dominicana”.