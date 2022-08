Hipotiroidismo, la extraña enfermedad que padece Paty Cantú

Durante el primer fin de semana de agosto la reconocida intérprete mexicana Paty Cantú ofreció un concierto benéfico de nombre “UnRecordPorLaTiroides” en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México (CDMX) que tenía el objetivo de concientizar a la gente respecto a los problemas relacionados con la tiroides en México.

En una entrevista con las cámaras de Ventaneando la famosa de 38 años compartió que desde hace algunos años le fue diagnosticada esta enfermedad relacionada con esta glándula ubicada en la parte frontal del cuello conocida como: hipotiroidismo.

“En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo y que es algo de lo que he hablado en entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico; estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran de una sola cosa”, rememoró la intérprete de Cuenta Pendiente, Valiente, Suerte y varias más.

La también histrionisa jalisciense contó que al principio la diagnosticaron como “20 cosas más que no eran” y que el proceso para saber su padecimiento duro poco más de un año: “Me hicieron análisis de sangre, me decían: ‘Tienes leucemia, tienes lupus’…. Me dijeron cualquier cantidad de cosas, me costó un año de perseguir el diagnóstico”, recordó.

Al ser diagnosticada compartió que sintió gran alivio, pues es una enfermedad tratable: “Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida, la personalidad, pude volver a dormir, a controlar mi peso, a controlar mis emociones”, relató.

Para finalizar Patricia Giovanna Cantú, mejor conocida como Paty Cantú subrayó a la prensa que se dio cita en el famoso parque ubicado en la zona poniente, en los límites de las delegaciones Azcapotzalco y Miguel Hidalgo que es un tema recurrente en su día a día y se tienen que normalizar con sus allegados.

“A partir de ese momento ha sido algo de lo que he hablado públicamente porque creo que hay que normalizar las conversaciones que son absolutamente humanas”, remató la también compositora mexicana que hace poco estuvo en el ojo mediático cuando se rumoró un posible veto de Televisa tras haber sido parte del panel de jueces de La Voz Kids 2022.

Qué es el hipotiroidismo

Según el sitio web, Medix, el hipotiroidismo “es una enfermedad en la cual la glándula tiroides no produce la cantidad adecuada de hormonas tiroideas, las cuales son importantes, ya que cumplen diversas funciones en el organismo”

“Los signos y síntomas varían en función de la gravedad de la deficiencia de hormona tiroidea. No obstante, los problemas que puedan presentarse evolucionarán de forma gradual, a menudo, a lo largo de varios años, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca”.

Dicho padecimiento “es diez veces más frecuente en la mujer que en el hombre. En México, se estima que 8.7% de los adultos padece de hipotiroidismo clínico o subclínico. Esta cifra corresponde a cerca de 5.1 millones de personas adultas”.