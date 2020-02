Hispano es exonerado tras 25 años en prisión

¿Qué futuro le depara a una persona que pasó 25 años en la cárcel acusado de una violación que no cometió? Rafael Ruiz, un hispano de Nueva York de 60 años que vivió eso, trata de pensar en una respuesta. “Soy un hombre libre, pero no tengo dinero y nadie me da trabajo”, dijo a The Associated Press Ruiz, hoy de 60 años.

Nacido en el Bronx, de padres puertorriqueños, Ruiz fue absuelto esta semana de los cargos de asalto sexual que pesaban sobre él. En la década de 1980 fue acusado de haber participado en la violación de una mujer de 18 años en el tejado de un edificio de Harlem. El neoyorquino ingresó en prisión a los 25 años. Cumplió toda su condena y salió de la cárcel en el 2009, pero le tomó otros 10 años poder demostrar su inocencia y lograr ser exonerado. Ahora, todavía no sabe si demandará a la ciudad y sus policías por haber sido arrestado y condenado erróneamente. La víctima de la violación dijo a la policía que un hombre llamado “Ronnie” la condujo en auto a un complejo de vivienda pública en Harlem. El mismo hombre la llevó a uno de los apartamentos del complejo y luego al tejado, donde fue violada y golpeada por al menos tres hombres. Uno de los hermanos de Ruiz vivía en el mismo edificio y él lo visitaba a menudo. La víctima identificó a Ruiz como uno de sus atacantes en fotografías que se le mostraron de posibles sospechosos a pesar de que él no encajaba con la descripción que ella había dado al principio.