La historia de Rusbelt, el joven de Las Cañitas que cantó a Rubby Pérez sin saber que lo grababan

“Cobarde, cobarde… cobarde, cobarde…”: así emocionó a todos Rusbelt Valdez, un adolescente de 16 años, al interpretar el icónico merengue de Rubby Pérez, quien falleció trágicamente la madrugada del 8 de abril tras el colapso del techo en el Jet Set.

La interpretación del joven se hizo viral en redes sociales, provocando una ola de reacciones, entre ellas las de la primera dama Raquel Arbaje y el reconocido músico Ramón Orlando, quienes se mostraron interesados en su talento. Incluso, el cantante El Blachy ofreció 50 mil pesos para que interpretara esa canción con su banda.

Rusbelt, residente del sector Las Cañitas, compartió su historia en una entrevista en Alofoke Radio Show. Dijo que sueña con estudiar Ciberseguridad en Ingeniería en Sistemas y que, aunque ya había cantado en karaokes antes, este momento fue especial.

“Anteriormente ya yo había cantado, había asistido a varios karaokes ya, pero este fue especial porque fue el día de mi cumpleaños, había cumplido 16 años ese día, y fue especial porque no teníamos pensado ir a ese lugar”, explicó.

Contó que se encontraba haciendo tareas cuando su padre lo sorprendió con una invitación: “Yo estaba haciendo tareas en mi casa y mi padre me dice: ‘¿Qué estás haciendo?’. Yo le dije: ‘Tarea’. Me dice: ‘¿Estás muy ocupado?’. Yo le dije: ‘Sí, tengo muchos proyectos, estamos en mayo, casi vacaciones’. Y me dijo: ‘¿Quieres dejarlo para otro día?’. Yo estaba a punto de decirle: ‘Sí, vamos a dejarlo’, pero algo me dijo: ve. Y yo elegí ir”.

Rubby Pérez. Fuente externa.

Aunque no tenía planeado cantar, su papá lo convenció.

“Yo no iba a cantar, al final mi papá me convenció y me dijo: ‘Canta una para que te entretengas un rato’. Mi mamá va conmigo a acompañarme a elegir el tema. Pasan personas y yo: ‘¿Pero cuándo es que voy a cantar?’ Estaba un poco desesperado, tenía muchos proyectos para la escuela y quería terminar eso para poder estar tranquilo, pero al final, cuando ya yo estaba a punto de irme, dicen: ‘Venga, Rusbelt con Rubby Pérez’”.

El joven relató cómo despertó al día siguiente con una sorpresa: “Yo ese mismo día me acosté a las 2:00 de la mañana haciendo la tarea, y me despierto con un mensaje de otra compañera de una escuela en la que yo había estado: ‘Rusbelt, tú estás viral por todos lados’”.

Interpretación de la canción de Rubby Pérez: «Cobarde».

Sobre su elección del tema de Rubby Pérez, expresó: “Cuando yo canto esa canción me siento muy especial, porque hay una parte que dice: ‘No me mires, no me hables, porque mi corazón lo siento cobarde’. Entonces, esa canción conecta conmigo. La situación de la escuela y todo eso, tanto ajetreo, yo estoy en un politécnico que exige mucho”.

Agradecido por la repercusión, dijo sentirse honrado: “Es un orgullo para mí que personas tan famosas se fijen en mí, una persona que viene de un barrio, Las Cañitas, y que yo no me esperaba eso. Yo ni sabía que me estaban grabando”.

