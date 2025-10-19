Historias de valentía: famosas que enfrentaron el cáncer de mama

Este 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.

Esta conmemoración se destaca para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.

El mundo del espectáculo se ha teñido de color rosa cuando actrices, cantantes y personalidades del mundo artístico han alzado su voz y abierto su corazón para contar sobre un diagnóstico positivo de este cáncer.

Famosas que enfrentaron el cáncer de mama

1- Adamari López

La destacada puertorriqueña es actriz y presentadora de televisión, trabajando para la cadena de Telemundo.

En el año 2005 fue diagnosticada con esta enfermedad y ha sido una de las figuras que ha expuesto abiertamente sobre su lucha personal contra el cáncer de mama.

En marzo de 2005 fue detectado en una etapa temprana después de que ella misma se hiciera un autoexamen y encontrara un «nodulito» en su seno derecho.

En una entrevista que le realizó el diseñador y presentador venezolano, Rodner Figueroa, expresó «en ese momento yo me quería enfocar mucho en estar bien, en verme sana; pero, por ejemplo, cuando yo me quité el seno me quedó un poco más alto uno que el otro. Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé cuando eso pasara … Pero sí, uno piensa voy a perder femineidad, se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo también, o sea, eran muchas preguntas».

2- Ana María Polo

Es una abogada y presentadora de televisión cubana-estadounidense, destacada por su programa «Caso Cerrado».

Para el año 2003 la «doctora Polo» como muchos la conocen fue diagnosticada, relata que ese proceso fue uno de los eventos más fuerte que pudo lidiar en su vida.

En una entrevista describió que le confirman la enfermedad minutos antes de iniciar la grabación de su programa «Sala de pareja».

«Uno siente que el piso….. baja un poco, llore, pero llore más porque vi personas de mi equipo que considero solidas, llorando, y ese mismo día agarre a mi equipo y les dije vamos a orar y después empezamos a grabar», dijo.

Ana María Polo se le realizó una mastectomía y una deconstrucción del seno derecho para tratar el cáncer de mama y también reveló que, como medida preventiva, le extirparon los ovarios años después de su primer diagnóstico.

Además, colabora con fundaciones e instituciones que buscan la cura y la prevención de este mal.

3- Angélica María

En 1997, la destacada actriz recibió la dolorosa noticia, apenas un año después del fallecimiento de su madre debido a esta misma enfermedad.

Determinada a superar este desafío, Angélica María optó por someterse a una mastectomía, un procedimiento en el que se extirpó uno de sus senos.

4- Bárbara Mori

Con tan solo 29 años de edad, se le diagnosticó cáncer de mama en el año 2007, gracias a la detección temprana, la estrella de Rubí superó este desafío y optó por aprovechar su experiencia para generar conciencia sobre esta enfermedad.

Con información de Infobae.