HIZO HISTORIA PIRÓN saldó deuda de Toronto

LIMA, Perú.

Beatriz Pirón, la pesista que dio a la República Dominicana su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, afirmó que con la presea dorada salda una deuda que tenía pendiente con su país desde Toronto 2015.

“Me siento inmensamente feliz porque me saqué la espinita que tenía clavada desde los Panamericanos de Toronto cuando no le pude cumplir a mi querida República Dominicana”, declaro una emocionada Pirón, luego de subir a los más alto del podio para recibir su medalla y hacer sonar el himno de su país por primera vez en justa continental.

En Toronto 2015, Pirón conquisto la presea de bronce en los 48 kilos.

“Confieso que en esta ocasión, cuando subía a la plataforma, me sentía nerviosa por el temor de volver a fallarle a mi país”, dijo.

Agregó, sin embargo, que todo salió bien, por lo que agradeció a Dios y todas las instituciones que hicieron posible que sueño de ganar una medalla de oro se hiciera realidad.

“Me siento agradecida de Dios, el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes, Creso (Creando Sueños Olímpicos), la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y su presiente, William Ozuna; a la Policía Nacional y mi esposo, Juan Peña”, sostuvo.

Resaltó que su presea dorada tiene dedicatoria especial a los más de 10 millones de dominicanos, incluido a los que residen en el extranjero. “También a mi esposo”, insistió.

Además de conquistar la presea dorada de los 49 kilogramos, Pirón estableció dos marcas panamericana en arranque y envión.

La dominicana terminó con 87 kilos en arranque y 106 en envión para totalizar 193 kilos, dejando atrás el récord impuesto por Alyssa Ritchie, de Estados Unidos, con 190 kilos el 23 de abril de 2019 en el Campeonato Panamericano celebrado en Guatemala.

En la primera jornada oficial de competencias de los XVIII Juegos Panamericanos, celebrada el pasado sábado, la República Dominicana terminó con una cosecha de tres medallas: una de oro y dos de bronce.

Pesas aportó una medalla de oro, con Beatriz Pirón, y una de bronce, con Santa Cotes, mientras que Aumí Guerra y Astrid Valiente aportaron el otro bronce en la modalidad de dobles femeninos en el torneo de boliche.

En la primera fecha de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015, la República Dominicana tuvo una cosecha de tres preseas, una de oro y dos de bronce. Las tres del deporte de pesas con Cándida Vásquez, oro; Beatriz Pirón y Luis García, un bronce cada uno.

Santa Cotes: “Logré mi objetivo”

Aunque soñar no cuesta nada, la dominicana Santa Cotes vino a los Juegos Panamericanos “confiada” en que haría realidad la meta de conseguir una medalla para la República Dominicana.

“Vine por algo grande y lo conseguí”, proclamó la nativa de San Pedro de Macorís, luego de conquistar la medalla de bronce de los 49 kilogramos del campeonato de levantamiento de pesas de Lima 2019.

Cotes destacó que Lima representa su primera experiencia en los Juegos Panamericanos y que por su inexperiencia en evento de esta magnitud pocos le daban chance de medalla.

“Este era el debut con que soñaba en los Panamericanos y estoy segura que me esperan cosas grandes y muy buenas, con el respaldo de mis entrenadores y mi Federación (Dominicana de Pesas)”, agregó.

Cotes también registra en su haber una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La joven conquistó su presea bronceada en la misma categoría y competencia en que su compatriota Beatriz Pirón obtuvo medalla de oro, la primera de eso color que logra un atleta dominicano en estos Juegos Panamericanos.

“Es un excelente debut, vine a los Juegos en busca de algo bueno y lo he conseguido”, insistió la petromacorisana. Cotes totalizó 177 kilos para lograr su bronce. Ese total fue el resultado de 80 kilos en arranque y 97 en envión.

Sus marcas quedaron muy distantes de la campeona Pirón y de la colombiana Ana Iris Segura, quien ganó la plata con 188 de totales.

Pero Cotes mostró valentía, determinación y enseñó que es una de las pesistas a tomar en cuenta en los años por venir, dentro de su división.

“Este logro será motivador para el futuro. Voy a seguir trabajando fuerte de la mano de mis entrenadores, para regresar por mejores resultados en mis próximas competencias, y por qué no, intentar volver a los Juegos Panamericanos ya preparada y mentalizada en ganar la medalla de oro”, expresó.