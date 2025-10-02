Con el objetivo de estrechar lazos con sus aliados estratégicos y dar a conocer las novedades de su centro de convenciones y salones de eventos a nivel nacional, Hodelpa Hotels celebró el exclusivo encuentro “Brunch & Learn”, un espacio de networking, aprendizaje y hospitalidad dominicana.

La jornada contó con un montaje cuidadosamente diseñado que deslumbró a los invitados, quienes conocieron de primera mano la renovación del Centro de Convenciones Hodelpa Gran Almirante, reafirmando la apuesta de la cadena por la modernización de sus espacios.

Durante la actividad, Jessica Aja, vicepresidenta ejecutiva de Hodelpa Hotels, resaltó la trayectoria de más de 35 años de la cadena hotelera, subrayando su compromiso con la excelencia y la calidez dominicana como sello distintivo. Desde su rol de segunda generación de liderazgo en la empresa, Aja compartió anécdotas de su niñez, haciendo travesuras tras bastidores en las diferentes áreas de los hoteles.

“Más que operadores de hoteles, somos anfitriones de historias, pero, sobre todo: somos familia. Cada estadía de nuestros huéspedes se convierte en una experiencia única, gracias a la combinación de eficiencia empresarial con la calidez única del dominicano”, expresó.

Asimismo, se reconoció la resiliencia y evolución de la empresa, destacando los logros internacionales de sus propiedades, entre ellos el Hotel Hodelpa Gran Almirante, recientemente posicionado como el tercer mejor hotel del mundo en satisfacción de huéspedes (NPS) y galardonado con certificaciones internacionales como AAA Three Diamond.

Con presencia en Santo Domingo, Puerto Plata, Juan Dolio y Santiago, Hodelpa Hotels cuenta con 42 salones y más de 50,000 metros cuadrados de espacios para eventos y convenciones, consolidándose como un socio estratégico para empresas, planificadores de eventos y comunidades que buscan realizar actividades memorables.

Marca personal para liderar en la era digital

El encuentro incluyó un espacio formativo de gran valor impartido por Manuela Inés, reconocida asesora en marca personal, quien compartió herramientas prácticas para potenciar la presencia digital de profesionales y ejecutivos.

Su ponencia abarcó temas como técnicas de venta, manejo de emociones, generación de contenido y estrategias para sobresalir en plataformas como Instagram y TikTok, con el fin de construir marcas personales sólidas, auténticas y con resultados tangibles.

“Mi objetivo es sembrar una semilla que germine en una marca personal fuerte. Comparto lo que he aprendido para que otras personas alcancen su verdadero potencial”, afirmó la experta en marketing digital.

Finalmente, la actividad rindió homenaje al empresario Edmundo Aja, fundador y presidente de Hodelpa Hotels, en reconocimiento a su visión, liderazgo y valioso aporte al desarrollo del turismo y del sector hotelero en la República Dominicana.

Con este “Brunch & Learn”, Hodelpa Hotels reafirma su liderazgo como cadena hotelera comprometida con la innovación, la excelencia en el servicio y el crecimiento integral de la industria turística nacional.