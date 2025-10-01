Holi Matos valora como éxito diplomático de la República Dominicana la misión antipandillas en Haití

Holi Matos valora como éxito diplomático de la República Dominicana la misión antipandillas en Haití

El exconsul en Orlando, Florida, Holi Matos expresó su reconocimiento público al presidente Luis Abinader por la persistencia y el liderazgo diplomático que han permitido comprometer a la comunidad internacional con acciones concretas frente a la crisis haitiana.

Matos resaltó que el acuerdo alcanzado contempla financiamiento y el despliegue de 5,500 efectivos, lo que constituye un paso importante para devolver estabilidad a Haití y enfrentar a los grupos armados que azotan al vecino país.

El también comunicador que se ha destacado en reconocidos programas radiales y televisión del país, igualmente extendió su felicitación al canciller Roberto Álvarez, a quien valoró por su destacada labor en foros internacionales y por mantener de forma constante el tema haitiano como prioridad en la agenda multilateral.

“El presidente Abinader ha demostrado firmeza y consistencia en colocar la situación de Haití en la agenda internacional hasta lograr que la comunidad global asuma su responsabilidad. Y el canciller Álvarez ha sido clave para que esa voz se traduzca en compromisos concretos”, afirmó el embajador.

Matos subrayó que este avance refleja el compromiso del Gobierno dominicano con la seguridad regional y llamó a que los compromisos adquiridos se materialicen en acciones inmediatas y efectivas en beneficio del pueblo haitiano.

