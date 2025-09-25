Policía aclara caso de hombre accidentado en Azua: había robado motocicleta en SDE y NO fue herido de bala

El ahora detenido se recupera en hospital de heridas sufrió en deslizamiento de moto robada.

La Policía Nacional informó este jueves que el hombre captado en un video viral tras sufrir un deslizamiento en la carretera Sánchez, tramo Baní-Azua, había despojado a un ciudadano de su motocicleta, un celular y RD$30,000 en el sector Los Frailes, del municipio Santo Domingo Este.

El detenido es Marcos Antonio Ureña Fernández (a) Maicor, de 24 años, identificado como autor del asalto. Su localización fue posible gracias al rastreo GPS de la motocicleta sustraída.

Durante la persecución, el individuo intentó escapar y cayó, resultando con traumas en la cabeza y pie izquierdo. Se observa, además, que uno de los agentes policiales debió actuar rápido para evitar ser embestido.

La institución aclaró que no recibió impactos de bala, como circuló en versiones erróneas. Permanece bajo custodia policial en un centro de salud de Azua.

Al imputado se le ocuparon dos celulares, cargadores y una cartera con pertenencias. La Policía Nacional resaltó que la rápida intervención permitió recuperar los objetos robados y garantizar que el hecho no quedara impune.