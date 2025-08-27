  Hombre asesinado en San Francisco de Macorís: lo que se sabe del caso 

Un joven identificado como Luis Gustavo Grullón de Aza, alias “Nini”, fue asesinado a tiros la mañana del martes frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, justo cuando se disponía a participar en una actividad procesal como testigo en un caso judicial.

El hecho ha generado consternación en la comunidad y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en las instalaciones judiciales. “¿Dónde está la protección que ellos debieron darle a mi hermano?”, expresó con indignación la hermana del fallecido, al exigir respuestas de las autoridades.

La fiscal titular de la provincia Duarte, Esmarlin Rodríguez, informó que “inmediatamente tuvimos conocimiento de este hecho, activamos los niveles de seguridad para esclarecer lo ocurrido”. Agregó que la víctima “se encontraba en vía de realizar una actividad procesal cuando lamentablemente ocurrió el hecho”.

Según reportes preliminares, el presunto autor del crimen fue identificado como Ricky Alberto Hernández, alias “Moreno El Gordo”, quien habría sido captado por cámaras de vigilancia en el momento del ataque.

El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan de manera conjunta en la investigación, mientras familiares del joven exigen justicia y garantías de protección para quienes colaboran con procesos judiciales sensibles