Hombre atropella 8 transeúntes Nueva York

Causó lesiones a 8 personas hasta que la policía logró acorralar al vehículo contra un edificio tras una larga persecución

Un hombre que conducía un camión rentado se subió ayer a una acera de la ciudad de Nueva York, causando lesiones a por lo menos ocho personas hasta que la policía logró acorralar al vehículo contra un edificio tras una larga persecución. Dos de los heridos estaban en condición crítica, informaron autoridades.

La comisionada policial Keechant Sewell calificó las acciones del conductor como “una arremetida violenta por Brooklyn” pero dijo que no había evidencia de que se tratara de un acto terrorista.

El camión avanzó a toda prisa por el vecindario Bay Ridge de Brooklyn antes de que la policía lograra detenerlo a más de 5 kilómetros (3 millas) de distancia, cerca de la entrada de un túnel que lleva de Brooklyn a Manhattan.

El conductor fue arrestado. La policía no ha dado su nombre, pero su hijo lo identificó como Weng Sor, y le dijo a AP que tenía antecedentes de enfermedad mental. “Con frecuencia deja de tomar sus medicinas y hace algo así. No es la primera vez que ha sido arrestado, no es la primera vez que va a la cárcel”, dijo Stephen Sor, de 30 años.

El primer reporte de que el camión había embestido a peatones y ciclistas llegó a las 10:30 a.m., indicó la policía.

Le invitamos a leer: En un barrio de Haití, en cinco meses, 263 personas asesinadas y 285 heridas