Testigos en shock: un hombre y su vehículo desaparecieron bajo las aguas del Malecón

  • Hoy
Organismos de rescates coordinador por el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad (911) rescataron el cuerpo sin vida de un hombre que cayó al mar cuando conducía su vehículo momento en que se desplazaba por la avenida 30 de Mayo (Melecón), en el Distrito Nacional.

En las labores participan miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, de la Armada de República Dominicana y la unidad de Drones del sistema 911.

Lee más: Muere hombre al caer vehículo en el mar; otros tres resultan heridos

Al lugar del hecho también asistieron varias unidades de Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Policía Nacional y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

De acuerdo a testigos, previo al hecho, el conductor penetró a un parque y de inmediato aceleró el auto hasta conducirlo a las aguas.

Hoy

Hoy

