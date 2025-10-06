Moca, Espaillat.- Un hombre con discapacidad visual denunció que agentes de la Dirección General de Migración lo agredieron físicamente y rompieron la puerta principal de su residencia mediante un operativo en busca de ciudadanos haitianos ilegales.

La víctima identificada como José Miguel Rainieri explicó que los agentes lo ultrajaron y lo golpearon en el cuello frente a sus hijos menores de edad, a pesar de que tiene la condición de no poder ver.

Dijo que el hecho ocurrió en el callejón de Lora, en el Barrio López II, del municipio de Moca.

Manifestó que no se opone a los operativos que llevan a cabo las autoridades en contra de los ilegales en el país, pero entiende que los abusos no pueden permitirse aunque la persona esté legal o no en la nación.

“Yo le pido a las autoridades que pongan carta en el asunto porque no es posible que estos agentes vengan de noche, rompan las puertas y le den golpes a todo el mundo”, expresó José Miguel Rainieri.

Aunque no reveló los datos, el denunciante aseguró tener fotografías de los agentes y el número de placa del vehículo en el que se transportaban.

El hombre señaló que Migración intentó detenerlo, pero la gente del barrio lo impidió asegurándole que era ciego. “Cuando confirmaron que soy ciego me soltaron”, indicó.