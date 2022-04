Hombre denuncia que lo quieren matar por ser bello

Un individuo de denunció, a través de una entrevista para un canal de televisión, que fue amenazado por un grupo de hombres, a causa de su belleza física. Elías de Souza, proveniente de la provincia de Misiones, expresó su incomodidad y temor frente a la situación que se le presenta.

El mismo indicó que dicho grupo abusa de él y lo discriminan «por envidia», por su trabajo y su vida personal. También, agregó: «Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, no maté a nadie, nunca he tenido un arma.» También, éste recalcó que, además de su belleza, también tiene suerte con las mujeres, razón que ha enfadado más a los amenazadores, según contó el mismo.

De Souza expresó que éste fue a la policía a poner una denuncia al caso, pero al contar los hechos, los hombres que le atendieron «no podían parar de reírse, ya que creían que era algo gracioso. Además, este dijo que cuando les mencionó los nombres de los individuos que lo estaban amenazando, éstos no aceptaron la denuncia y, le echaron del departamento.

En las redes sociales se han generado debates con respecto a este tema, ya que hay quienes piensan que esto es falso y, hay quienes le creen a la víctima. El periodista que lo entrevistó pidió disculpas a través de sus redes, por haber publicado el video, pero, defendiendo el hecho de que «Lo que nunca voy a cambiar es darle la oportunidad a la gente para que se exprese.«