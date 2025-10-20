¡Insólito! Hombre con 33 arresto mató a otro «porque no le gustó cómo lo miraba»

¡Insólito! Hombre con 33 arresto mató a otro «porque no le gustó cómo lo miraba»

Nueva York. El hispano David Mazariegos, de 25 años, mató a golpes al guardia de seguridad italiano Nicola Tanzi (64) en la estación del Metro Jay Street-Metro Tech en Brooklyn, «porque no le gustó como lo miró» cuando le sostuvo abierta la puerta para que entrara.

Acto seguido, el hispano le entró como la «conga» al envejeciente, lo derribó a puñetazos y pateó violentamente su cabeza al menos 15 veces.

Los fiscales dijeron que Tanzi sufrió fracturas de cráneo, el hueso nasal aplastado y varias heridas faciales, murió apenas unas horas después.

Lee más: Hombre mata a otro de una estocada en Santiago

Los paramédicos lo trasladaron al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital en estado crítico y posteriormente fue declarado muerto.

Mazariegos, con 33 arrestos, fue detenido horas después y admitió a la policía haber atacado a Tanzi porque no le gustó su mirada luego de que la víctima le sostuviese abierta la puerta de emergencia de la estación. Se encuentra acusado de asesinato en primer grado por el violento ataque.

En lo que va de año los delitos relacionados conagresiones graves se han mantenido estable en comparación con 2024: 435 hasta el 5 de octubre, según las estadísticas de delincuencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). 

Asimismo, la familia de la víctima dijo que era feligrés de la parroquia de Santo Domingo.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

¡Insólito! Hombre con 33 arresto mató a otro «porque no le gustó cómo lo miraba»
¡Insólito! Hombre con 33 arresto mató a otro «porque no le gustó cómo lo miraba»
20 octubre, 2025
Encuentran el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años muerto sin que sus vecinos y familiares se percataran
Encuentran el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años muerto sin que sus vecinos y familiares se percataran
14 octubre, 2025
¿Cuál es la posibilidad de que un hombre hispano tenga cáncer?
¿Cuál es la posibilidad de que un hombre hispano tenga cáncer?
13 octubre, 2025
Hombre con discapacidad visual denuncia fue agredido por agentes de Migración en Moca durante operativo
Hombre con discapacidad visual denuncia fue agredido por agentes de Migración en Moca durante operativo
6 octubre, 2025
Se entregó hombre acusado de presuntamente agredir y lanzar de un cuarto piso a joven en Pantoja
Se entregó hombre acusado de presuntamente agredir y lanzar de un cuarto piso a joven en Pantoja
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo