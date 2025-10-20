Nueva York. El hispano David Mazariegos, de 25 años, mató a golpes al guardia de seguridad italiano Nicola Tanzi (64) en la estación del Metro Jay Street-Metro Tech en Brooklyn, «porque no le gustó como lo miró» cuando le sostuvo abierta la puerta para que entrara.

Acto seguido, el hispano le entró como la «conga» al envejeciente, lo derribó a puñetazos y pateó violentamente su cabeza al menos 15 veces.

Los fiscales dijeron que Tanzi sufrió fracturas de cráneo, el hueso nasal aplastado y varias heridas faciales, murió apenas unas horas después.

Lee más: Hombre mata a otro de una estocada en Santiago



Los paramédicos lo trasladaron al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital en estado crítico y posteriormente fue declarado muerto.

Mazariegos, con 33 arrestos, fue detenido horas después y admitió a la policía haber atacado a Tanzi porque no le gustó su mirada luego de que la víctima le sostuviese abierta la puerta de emergencia de la estación. Se encuentra acusado de asesinato en primer grado por el violento ataque.

En lo que va de año los delitos relacionados conagresiones graves se han mantenido estable en comparación con 2024: 435 hasta el 5 de octubre, según las estadísticas de delincuencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Asimismo, la familia de la víctima dijo que era feligrés de la parroquia de Santo Domingo.