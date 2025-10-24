Tragedia en Guachupita: hombre mata a su pareja e intenta suicidarse

La mañana de este viernes comenzó con una tragedia en el sector Guachupita, Distrito Nacional, donde un hombre asesinó a su pareja sentimental y luego intentó suicidarse.

La víctima fue identificada como Elianny Rodríguez, de 21 años, quien presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. El agresor, José Luis Viloria de Jesús, intentó quitarse la vida con la misma arma, presentando cortes en el cuello, según confirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El cadáver de Rodríguez fue hallado alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras que Viloria de Jesús permanece detenido y recibe atención médica en el hospital Moscoso Puello, bajo custodia policial.

El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en la calle Francisco del Rosario Sánchez No. 87, parte atrás, próximo a La Metalera.

Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el suceso, y las autoridades continúan con la investigación.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

