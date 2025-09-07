Hombre mata con arma blanca a su pareja en San Isidro, SDE

Policía Nacional y Ministerio Público activan búsqueda de hombre acusado de ultimar a su pareja

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activa las labores de localización y captura de Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, una joven de nacionalidad haitiana de 22 años, identificada como Anllelina, hecho ocurrido la tarde del sábado 6 de septiembre en el sector San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en la residencia que ambos compartían en la calle El Bron, donde la víctima fue agredida con un arma blanca, recibiendo múltiples heridas que le ocasionaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el hospital militar Doctor Ramón de Lara.

Los reportes iniciales señalan que la pareja habría sostenido una fuerte discusión que degeneró en la lamentable tragedia.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

La institución del orden hace un llamado a Henry Rafael Torres Rosario para que se entregue por la vía que considere oportuna y responda ante la justicia por este hecho de sangre.

Al mismo tiempo, reitera su compromiso de continuar trabajando de manera firme y responsable en la persecución del delito y en la protección de la ciudadanía.