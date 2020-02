Hombre mata pareja y se suicida en DN

Dejó un niño de 10 años en la orfandad, el hombre que ayer mató a su mujer y luego se ahorcó, en un hecho ocurrido en el sector Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional.

Horas antes de ser encontrado colgado en una habitación, Walkis Danilo Arias Cabrera dio un dinero a su hijo para la celebración de su cumpleaños. A su lado también yacía muerta la joven Yakaira Pérez, de 29 años, con quien mantenía una relación. La médico legista dijo que joven no tenía signos de violencia.

José Santiago Luna, tío de Arias Cabrera, dijo que para él fue una sorpresa, ya que su sobrino no era una persona violenta y que estaba dedicado a su trabajo como comerciante.

“Dudo que él haya matado, porque la médico legista dijo que Yakaira no tenía signos de violencia en ninguna parte de su cuerpo. De todas maneras hay que esperar los resultados para determinar que pasó”, expresó Santiago Luna.

Aunque dijo que hace algunos meses la joven se había ido de la casa, de vez en cuando venía a estar con su pariente.

El hecho ocurrió alrededor de la 10:00 de la mañana en la calle Proyecto, número 6, del referido sector.

El cadáver de Yakaira Pérez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los exámenes que determinarán de que falleció. Mientras que Arias Cabrera era velado en una funeraria en la calle Padre Castellanos.