Video muestra los últimos minutos de vida de Alberto Benítez, hombre que murió tras disputa porque echaron agua frente a su vivienda

  • Hoy
Video muestra los últimos minutos de vida de Alberto Benítez, hombre que murió tras disputa porque echaron agua frente a su vivienda

Este lunes salieron nuevas imágenes del conflicto entre vecinos donde un hombre de 60 años perdió la vida en el sector Invicea, en los Bajos de Haina, San Cristóbal.

Se trata de Carlos Alberto Canelo Benítez.

Según contaron testigos del hecho, todo comenzó cuando varias vecinas presuntamente arrojaron agua frente a la vivienda del hombre, lo que desencadenó un enfrentamiento verbal entre él, su esposa y las residentes de la zona en horas de la mañana.

Lee más: En Villas Agrícolas reciben agua turbia y con mal olor

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dio a conocer que se persiguen a dos personas posibles autores del hecho.

Hasta el momento, se desconoce su identidad de los sospechosos.

Pesqueira señaló que, en las próximas horas, ofrecerán más detalles sobre el hecho.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Video muestra los últimos minutos de vida de Alberto Benítez, hombre que murió tras disputa porque echaron agua frente a su vivienda
Video muestra los últimos minutos de vida de Alberto Benítez, hombre que murió tras disputa porque echaron agua frente a su vivienda
16 septiembre, 2025
Director de INAPA promete mejorar servicio de agua en varias comunidades de María Trinidad Sánchez y Samaná
Director de INAPA promete mejorar servicio de agua en varias comunidades de María Trinidad Sánchez y Samaná
14 septiembre, 2025
Estos son los sectores que se quedarán sin agua potable este lunes
Estos son los sectores que se quedarán sin agua potable este lunes
14 septiembre, 2025
Educan a huéspedes de Airbnb sobre seguridad en el agua
Educan a huéspedes de Airbnb sobre seguridad en el agua
9 septiembre, 2025
¿No hay agua en casa? Descubre consejos prácticos para ahorrar cada gota
¿No hay agua en casa? Descubre consejos prácticos para ahorrar cada gota
4 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo