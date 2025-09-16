Este lunes salieron nuevas imágenes del conflicto entre vecinos donde un hombre de 60 años perdió la vida en el sector Invicea, en los Bajos de Haina, San Cristóbal.

Se trata de Carlos Alberto Canelo Benítez.

Según contaron testigos del hecho, todo comenzó cuando varias vecinas presuntamente arrojaron agua frente a la vivienda del hombre, lo que desencadenó un enfrentamiento verbal entre él, su esposa y las residentes de la zona en horas de la mañana.

Lee más: En Villas Agrícolas reciben agua turbia y con mal olor



El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dio a conocer que se persiguen a dos personas posibles autores del hecho.

Hasta el momento, se desconoce su identidad de los sospechosos.

Pesqueira señaló que, en las próximas horas, ofrecerán más detalles sobre el hecho.