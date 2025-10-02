El fuego apagó su vida: Así fue cómo anciano murió en incendio en SDN

El fuego apagó su vida: Así fue cómo anciano murió en incendio en SDN

Un incendio cobró la vida de un hombre en silla de ruedas de 72 años este martes en el sector Los Coordinadores de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con versiones de los familiares, José Bodre, el nombre del hoy occiso, se encontraba solo en su residencia cuando ocurrió el siniestro.

Su esposa, Laura Rodríguez, relató que apenas salió unos minutos a un colmado cercano y luego vio su casa en llamas.

“Fui a buscar unos panes en el colmado y deje a mi esposo invalido por una trombosis que le dio y dejé el bombillo prendido…. Cuando vengo, veo el fuegazo de repente y mucha gente por los lados”, reveló.

Rodríguez aclaró que dentro de la casa no había velas encendidas, y que la tragedia ocurrió en cuestión de instantes.

Vecinos narraron que la rápida propagación de las llamas habría sido causada por un corto circuito.

“Según lo que dijeron los policías que llegaron a la zona fue un corto circuito, debido a un alambre que cayó y como había los colchones quemó el primero (parece) y como no había nadie”, dijo Wendy Soriano, vecino de la víctima.

El hecho mantiene consternados a los moradores de Sabana Perdida, quienes describieron a Bodre como un hombre tranquilo y querido en la comunidad.

El cuerpo de la victima fue recogido por el personal del INACIF y sepultado rápidamente debido a su descomposición.

