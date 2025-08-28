Discusión termina en tragedia: hombre muere a tiros en La Vega

Un hombre perdió la vida a manos de otro, luego de protagonizar una acalorada discusión este miércoles en el mercado público de la provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Edizon Antonio Moronta Concepción, de 26 años, quien recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según certificó el médico legista actuante.

Mientras que, el presunto autor del crimen es Miguel Ángel de la Cruz, a quien la Policía Nacional persigue de manera activa para presentarlo ante la justicia.

«Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable y ponerlo a disposición de la justicia», se informó.

El cadáver de Moronta Concepción fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia.

